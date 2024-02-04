Окупанти вірять у нас, – в ОК "Південь" розповіли про атаки росіян на лівобережжі Херсонщини

На лівобережжі Херсонської області російські окупанти атакують позиції ЗСУ, використовуючи авіацію, керовані авіабомби і некеровані авіаційні ракети. Також ворог намагається максимально підтримувати свої штурмові групи артилерійським вогнем.

Російські штурмові групи продовжують виконувати піші завдання, без застосування бронетехніки. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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"Це викликає надзвичайне незадоволення серед окупантів, тому що вони розуміють, що у такий спосіб вони йдуть фактично на вірну погибель. Тому що повертається від штурмової групи фактично 20 – 30% особового складу. Групи вони використовують у кількості до взводу і намагаються їх розосереджувати за різними напрямками", – пояснила вона.

Інтенсивність штурмів

Наталія Гуменюк зазначила, що інтенсивність бойових штурмів зазнавала певних коливань. Зокрема, три дні на тижні була зафіксована інтенсивність понад 10 штурмів за добу. В інші дні було менш як сім штурмів на добу.

За минулу бойову добу зафіксували п'ять штурмів, зокрема, один нічний, а чотири – вдень. Це говорить про те, що ворогу стає складніше формувати групи для штурму.

Це говорить про те, що все складніше окупантам формувати групи для штурму. Тому що вони використовують як єдиний аргумент, що нібито у наших на лівому березі техніки нема, тому мають йти піші на піших для того, щоб зекономити поки техніку. Бо вірять в нас, що вона у нас теж з'явиться,

– сказала речниця.

Знищення потенціалу ворога

На лівому березі Дніпра у Херсонській та Запорізькій областях зараз фіксують 70 тисяч загарбників. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України повідомила, що наразі утворення додаткових угрупувань на цьому напрямку не спостерігається.

Бачимо, що все частіше вони використовують військо і для поповнення сил східного напрямку. Тобто вони розуміють, що цей потенціал їм доведеться розподіляти не тільки на Південь, а і підтримувати східний напрямок ближче до Авдіївки й далі на Схід,

– підкреслила Гуменюк.

Це досить велике угрупування, яке споряджене озброєнням та технікою. Тому робота Сил оборони плануватиметься насамперед з використанням далекобійної зброї, щоб знищити потенціал ворога, який він може підтягнути на лінію бойового зіткнення.

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