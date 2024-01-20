Що заважає росіянам витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра: британські розвідники дали пояснення 

20 січня 2024, 16:53
Читать новость на русском

Джерело:

Ministry of Defense

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію на лівобережжі Херсонської області. Там російські окупаційні війська не можуть витіснити українські сили попри чисельну перевагу.

В Міністерстві оборони Британії зазначили, що Україна зберігає присутність на лівому березі Дніпра і продовжує відбивати російські атаки, попри проблеми з логістикою.

Дивіться також Війна в Україні – предтеча великої війни: дипломат назвав головного ворога НАТО

Проблема окупантів

У повідомленні британської розвідки йдеться, що зараз Збройні Сили України на лівобережжі Херсонської області постали перед логістичними труднощами, але все ще зберігають там свою присутність.

В розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 20 січня повідомили, що російське угруповання "Днепр" зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, попри те, що майже напевно має значну перевагу в балансі сил у цьому районі.

Цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості,
– зазначили у розвідці Британії.  

На думку розвідників, змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.

"Цілком імовірно, що Росія продовжить атаки в районі Кринки найближчими тижнями, попри втрати в особовому складі, що зростають", – йдеться в повідомленні.

Оцінка війни в Україні від британської розвідки: останні новини

  • В огляді Міноборони Великої Британії 19 січня розвідка Британії розповіла, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія з більшою обачністю використовує інший А-50. 
  • Також у відомстві розповідали про негативний вплив загарбницької війни Росії проти України на роботі їхньої системи охорони здоров'я. Так, у звіті за 14 січня розвідники розповіли, що у російських ЗМІ шириться інформація про те, що населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні.
  • У британській розвідці зазначили, що війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових.

Автор: Ірина Марціяш