Що заважає росіянам витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра: британські розвідники дали пояснення 

Розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію на лівобережжі Херсонської області. Там російські окупаційні війська не можуть витіснити українські сили попри чисельну перевагу.

В Міністерстві оборони Британії зазначили, що Україна зберігає присутність на лівому березі Дніпра і продовжує відбивати російські атаки, попри проблеми з логістикою.

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Проблема окупантів

У повідомленні британської розвідки йдеться, що зараз Збройні Сили України на лівобережжі Херсонської області постали перед логістичними труднощами, але все ще зберігають там свою присутність.

В розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 20 січня повідомили, що російське угруповання "Днепр" зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, попри те, що майже напевно має значну перевагу в балансі сил у цьому районі.

Цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості,

– зазначили у розвідці Британії.

На думку розвідників, змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.

"Цілком імовірно, що Росія продовжить атаки в районі Кринки найближчими тижнями, попри втрати в особовому складі, що зростають", – йдеться в повідомленні.

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