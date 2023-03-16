Росія накопичує сили на лінії Кремінна – Сватове: у ворога є проблема з "живим м'ясом"
За даними Інституту вивчення війни, українські військові провели успішну контратаку поблизу Сватового в Луганській області. Та саме на лінії фронту Кремінна – Сватове – Троїцьке окупанти накопичують велику кількість сил та засобів.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, особливо вороже накопичення ресурсів стосується лінії Кремінна – Сватове. При цьому у росіян є проблема.
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"Російські окупанти повинні мати певний ресурс для наступальних дій, який будуть використовувати в першій лінії. Тобто, м’яко кажучи, "живе м'ясо", – заявив він.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зазначив, що біля Бахмуту "живим м'ясом" була ПВК "Вагнер".
"Захоплення Соледару відбувалося лише ресурсом зеків, яких використовували в "м'ясорубці" як саме "м'ясо", – розказав Коваленко.
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Нове "живе м'ясо"
На його думку, ситуація поблизу Сватового та Кремінної трохи інша. Мовляв, росіяни намагаються накопичувати ресурси для наступу в напрямку Куп'янську та Лиману.
Але найближчим часом вони будуть використовувати як "живе м'ясо" барсів. "БАРС" – це російські добровольці, бойовий армійський резерв країни,
– зауважив він.
Олександр Коваленко додав, що набір в такий резерв Росія розпочала ще з 2021 року.
"І саме зараз на цьому напрямку їх будуть використовувати як біля Соледару використовували ПВК "Вагнер". Тобто, така перша лінія "живого м'яса", – наголосив він.
Коваленко припускає, що основна фаза наступу росіян по цій лінії може розпочатися приблизно наприкінці березня.
Війна Росії в Україні: останні новини
- Росіяни зазнають колосальних втрат у російсько-українській війні. За минулу добу українські захисники знищили 1 040 окупантів.
- За 15 березня авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення техніки та живої сили ворога. ЗСУ збили ворожий літак та 13 російських безпілотників. Результативно також відпрацювали підрозділи артилерії та ракетних військ.
- За даними Генштабу, Росія намагається наступати на 5 напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський та Шахтарський напрямки.