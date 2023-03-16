Росія накопичує сили на лінії Кремінна – Сватове: у ворога є проблема з "живим м'ясом"

За даними Інституту вивчення війни, українські військові провели успішну контратаку поблизу Сватового в Луганській області. Та саме на лінії фронту Кремінна – Сватове – Троїцьке окупанти накопичують велику кількість сил та засобів.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, особливо вороже накопичення ресурсів стосується лінії Кремінна – Сватове. При цьому у росіян є проблема.

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"Російські окупанти повинні мати певний ресурс для наступальних дій, який будуть використовувати в першій лінії. Тобто, м’яко кажучи, "живе м'ясо", – заявив він.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зазначив, що біля Бахмуту "живим м'ясом" була ПВК "Вагнер".

"Захоплення Соледару відбувалося лише ресурсом зеків, яких використовували в "м'ясорубці" як саме "м'ясо", – розказав Коваленко.

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Нове "живе м'ясо"

На його думку, ситуація поблизу Сватового та Кремінної трохи інша. Мовляв, росіяни намагаються накопичувати ресурси для наступу в напрямку Куп'янську та Лиману.

Але найближчим часом вони будуть використовувати як "живе м'ясо" барсів. "БАРС" – це російські добровольці, бойовий армійський резерв країни,

– зауважив він.

Олександр Коваленко додав, що набір в такий резерв Росія розпочала ще з 2021 року.

"І саме зараз на цьому напрямку їх будуть використовувати як біля Соледару використовували ПВК "Вагнер". Тобто, така перша лінія "живого м'яса", – наголосив він.

Коваленко припускає, що основна фаза наступу росіян по цій лінії може розпочатися приблизно наприкінці березня.

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