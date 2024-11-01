Підводять живу силу та накопичують резерви: Росія готується до штурмів на Лугащині

У Луганській області спостерігається зменшення кількості штурмів. Проте ворог проводить підготовку до нових наступальних дій.

Відомо, що російська армія готується до нових штурмів на Луганщині. Найближчим часом наступальні дії ворога можуть активізуватися, передає 24 Канал з посиланням на заяву речниці ОТУ "Луганськ" в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на Луганщині

Ворог накопичує резерви, зокрема, підводить живу силу на передові позиції, накопичує боєприпаси. Окрім цього, проводить підготовку техніки та оснащує її засобами РЕБ.

Ймовірно, що після закінчення підготовки кількість штурмів може збільшитися.

За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках росіяни й надалі застосовують тактику малих штурмових груп.

Вони побачили, що ця тактика ефективна та використовують її. Техніку використовують вкрай мало,

– каже речниця ОТУ "Луганськ".

Нещодавно росіяни заявили про окупацію Часового Яру та Торецька. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Анастасія Бобовнікова спростувала її та повідомила, що Часів Яр та Торецьк перебувають під контролем Збройних сил України.