Не лікують навіть поранення середньої важкості, – Гайдай про проблеми росіян на Луганщині
Окупанти викрали із лікарень тимчасово окупованої Луганщини медичне обладнання, яке туди закупили до 24 лютого 2022 року, і вивезли його до "медмістечка" в Луганськ. Усі лікарні на окупованій території переповнені пораненими росіянами, але фахову меддопомогу їм надати не можуть, адже обладнання усе в Луганську.
Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що поки туди довозять важких "трьохсотих" окупантів, вони стають "двохсотими".
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"Пораненим середньої важкості приписують, що це "легке поранення" і відправляють на фронт. Офіцерів лікують нормально", – розказав Гайдай.
Яка ситуація на Луганщині
Ситуація на Луганщині, за словами ексголови Луганської ОВА, напружена та важка, але контрольована Силами оборони України. Росіяни 2 тижні тому намагалися провести "величезний наступ", але його українські оборонці зупинили. Однак окупанти не полишають спроб намагатися просуватися вперед за допомогою авіації, важкої техніки та великої кількості обстрілів.
Кидають в наступ роти солдатів, але нині нічого не допомагає. Там стабілізували Сили оборони ситуацію і вже тримають під контролем,
– наголосив Гайдай.
Завдання росіян
Окупанти на Луганщині зібрали понад 1000 одиниць важкої техніки, багато боєкомплекту та близько 100 тисяч особового складу. Ворог може вести артилерійський обстріл 4 години поспіль.
"Вони хочуть, найімовірніше, вийти на адмінкордони Луганської області, бо це завдання ніхто не скасовував", – додав колишній очільник Луганської ОВА.
Також окупанти, ймовірно, ставлять собі за мету і відтіснити українські війська, аби послабити позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Там, де є успіхи. Щоби звідти українські резерви перекинули на Сватівсько – Куп'янський напрямок чи у напрямку Кремінна – Лиман. Окрім того, можливо, росіяни хочуть розколоти угруповання Збройних Сил України на дві частини. Однак, це маловірогідно.
Що відбувається на фронті: дивіться відео
Хто воює на боці ворога
На Луганщині є підрозділи окупантів "Шторм Z" – зеків, які уклали контракти з міноборони Росії. Їх контролюють кадирівці з підрозділу "Ахмат".
"Ці всі сили – це більше мобілізація спрацювала. Плюс робота по тюрмах не закінчилася. Набір у "Вагнера" закінчився, а "Шторм Z" – досі продовжується", – зауважив Сергій Гайдай.
Ситуація на фронті
- За даними Генштабу, росіяни намагаються наступати на Куп'янському напрямку. Однак ЗСУ там мужньо тримають оборону. Українські війська продовжують свій наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
- Окупанти підтягують свої ресурси на різні напрямки під час контрнаступу ЗСУ. За словами генерала-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, росіяни хочуть розтягнути українські сили по всі лінії фронту, протяжність якої 1500 кілометрів.
- Раніше заступник командувача Східного угруповання військ із комунікацій Сергій Череватий заявляв, що Україна успішно стримує ворожий натиск на Луганщині.