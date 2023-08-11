Здійснюють артпідготовку по 4 – 6 годин: які сили росіян на Луганському напрямку

Росіяни активізуються на Луганському напрямку та створили там величезне угрупування на понад 100 тисяч окупантів та понад тисячу одиниць важкої техніки. В основному наступають зеки з підрозділів "Шторм-Z", до яких додають бойовиків "Ахмату".

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що підрозділи "Шторм-Z" гірше підготовлені, ніж вагнерівці, але краще оснащені.

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"В основному у наступ йдуть "Шторм-Z" – зеки, які підписали контракт із міноборони Росії. Вони гірше підготовлені, ніж вагнерівці, але краще оснащені. Їх розбавляють бійцями "Ахмату". Буквально по 2 – 3 бійці на підрозділ, щоб вони їх контролювали, не втікали нікуди, йшли у наступ", – пояснив він.

Артилерійська підготовка росіян

Сергій Гайдай зазначив, що основний танк росіян на Луганському напрямку – Т-72. Також ЗСУ фіксують та знищують ворожі Т-90 "Прорив". У росіян нема проблем із технікою та боєкомплектами.

Перед наступом вони проводять артилерійську підготовку по 4 – 6 годин. Це пекельна артилерійська завіса. Такого наші захисники не бачили навіть від початку повномасштабного вторгнення,

– підкреслив він.

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