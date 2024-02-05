З'явилися два нові підрозділи: куди окупанти почали переміщувати підсилення через Маріуполь

В окупованому Маріуполі помітили російські вантажівки з новими позначками. Найімовірніше, це нові підрозділи, якими ворог збирається посилити якісь ділянки фронту.

Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи ситуацію в місті. За його словами, протягом кількох останніх тижнів окупанти накопичують живу силу.

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Якщо раніше були підрозділи з позначками "Z" і "V", то тепер з'явились X у квадраті, що рухаються в напрямку Бердянська, а також трикутник у трикутнику, що з'їжджаються з Херсонського напрямку.

Такого ще не було. "Трикутники" рухались містом у бік Новоазовська й лівобережжя. Саме там розташований новий полігон, де вони тренуються, зокрема, з танками,

– зазначив Андрющенко.

На своєму телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя додав, що на полігоні частково використовують танки, які тепер відкрито накопичують на території комбінату імені Ілліча.

Росія ще має достатньо живої сили

Андрющенко наголосив, що нові позначки на російських вантажівках свідчать про появу нових підрозділів, а не доукомплектування старих.

Не варто себе обманювати. Насправді з рекрутингом у них поки що все гаразд – країна велика, бовдурів багато, гроші великі дають,

– констатував радник міського голови Маріуполя.

Ба більше, саме таку тенденцію помічали минулого року перед активізацією біля Бахмута.

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