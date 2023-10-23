"Російське ла*но захопило Маріуполь": окупанти не можуть розв'язати проблеми ЖКГ у місті

Коли росіяни захопили Маріуполь, то знищили всю критичну інфраструктуру, зокрема пошкодили каналізаційні колектори. За півтора року окупації злочинна влада так і не спромоглася вирішити цю проблему.

Вулицями міста протікають "річки" відходів і таких випадків сотні у різних районах. Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, додавши, що окупанти показують картинку, нібито створюють нові багатоповерхівки, але не можуть розв'язати проблем з каналізацією.

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Зводять будинки без тепла і каналізацій

Картинку "відбудови" Маріуполя створили для внутрішньої російської аудиторії. Насправді за нею ховаються серйозні проблеми в ЖКГ, які окупанти навіть не намагаються вирішити. Їх спричинило те, що в місто заїхало дуже багато різних народів Росії. Пошкоджені каналізаційні мережі не витримали такого навантаження.

Коли росіяни практично знищили Маріуполь, то з великого півмільйонного міста залишилося близько 100 тисяч людей. Я кажу про російське ла*но у місті, тому що згодом заїхало 70 – 80 тисяч російських гастарбайтерів. Населення збільшилось, а мережі почали не витримувати,

– розповів Дмитро Забавін.

Серйозні проблеми виникли не тільки з каналізацією, але й з мережами електро та водопостачання. Люди побачили, що ховається за новими будинками, які показували росіяни. Щобільше, деякі з них навіть не підключені до центральної мережі каналізації, тобто там люди змушені використовують септик, як у приватній забудові.

Фото розлетілися мережею і тепер всі знають, що таке російська окупаційна відбудова,

– зауважив Забавін.

Депутат Маріупольської міської ради розповів про проблеми з ЖКГ у місті: дивіться відео

Як у Маріуполі будують нові будинки

Із трьох тисяч багатоповерхівок, які були у місті, росіяни пошкодили або повністю знищили 90%. Більше тисячі будинків зазнали прямих потраплянь, їхні конструкції зруйновані, тому вони взагалі не придатні для проживання.

У своїх виступах росіяни розповідають, як відбудовують місто, але за півтора року змогли побудувати 50 будинків на 3 або 5 поверхів. Хоча зруйнували більшість п'яти й дев'ятиповерхових будинків Маріуполя,

– наголосив Забавін.

Якщо перекласти це на мову цифр, то за весь час окупації росіяни спромоглися відновити лише 2 – 3%. Навіть за їхніми пропагандистськими програмами, які вони постійно показують, для відбудови знадобиться 30 – 50 років, яких в окупантів немає.

У частині зруйнованих та навіть відремонтованих будинків відсутнє опалення. Враховуючи погодні умови, а також те, що багато квартир були підтоплені, а зараз у них цвіль, то опалення треба було подати вже давно. Проте, як і минулого року, це навряд чи хтось зробить.

Через відсутність опалення, зростає навантаження на електромережі. Відтак можуть виникнути навіть загоряння.

Ми бачимо, що окупанти не спроможні розв'язати навіть низку комунальних проблем, які самі ж створили, окупувавши Маріуполь,

– підкреслив Забавін.

Як росіяни знищують Маріуполь