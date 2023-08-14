Безкарність та багато алкоголю: Андрющенко назвав причини конфліктів між окупантами у Маріуполі

Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі регулярно влаштовують бійки. Це стається через те, що різні народи на території країни-агресорки ненавидять один одного. Також причина у надмірному вживанні алкоголю та безкарності.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що такі бійки відбуваються щодня – від першого дня окупації Маріуполя. Крім того, загарбники влаштовують стрілянини.

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"Квота на безкарність"

Петро Андрющенко зазначив, що кількість цивільних росіян у місті зростає. Головна причина конфліктів – етнічні непорозуміння. У Маріуполі у так званій поліції працюють українські колаборанти, які не втручаються у ці сутички.

Якби там билися українці та росіяни, їх би розтягнули. Українців би посадили, а росіяни, як завжди – залишилися б безкарними. Якщо і там, і там росіяни, то ніхто не лізе. Бо у них квота на безкарність,

– сказав він.

Також місцеві постійно чують стрілянини. Коли росіяни розселились у приватному секторі, то такі ситуації відбуваються постійно. Особливо у вихідні та свята, коли вони вживають безліч алкоголю.

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