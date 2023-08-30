Це передвісники "бавовни", – Андрющенко про нові вибухи у Маріуполі

Над тимчасово окупованим Маріуполем раптово 30 серпня спрацювали системи ППО. Місцеві мешканці чули вибухи.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ніяких уражень військових об'єктів окупантів в місті не було. Але, найімовірніше, ці добрі безпілотники могли летіти кудись на територію Росії.

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Ця "бавовна" не мала завітати в Маріуполь. Адже цілі були досить високо.

ППО вражала об'єкти, які летіли дуже високо. Тому це точно не та "бавовна", яка мала завітати в Маріуполь. Думаю, що це були безпілотники, які летіли до військової інфраструктури Росії десь на узбережжі Азовського моря,

– зауважив Андрющенко.

Цілком можливо, що це були розвідувальні безпілотники, які спостерігали за ситуацією. У будь-якому випадку поява таких об'єктів – "передвісник бавовни". Також окупанти продемонстрували точки розміщення їхніх ЗРК у Маріуполі, що теж є корисною інформацією.

Дивіться розмову з Петром Андрющенком на ютубі 24 Каналу

Крім того, окупанти мають намір провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Місце розташування штабу партії "Єдіная Росія" в Маріуполі вже давно відоме. Однак воно розміщене в приміщені школи, біля якого є також одна з головних лікарень міста та житлова забудова.

Тому ризиків щодо великої "бавовни" тут забагато. Але колаборанти все одно ще отримають відплату за свої дії.

Ситуація в Маріуполі: коротко