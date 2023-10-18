"Тікток-відновлення Маріуполя": як місто перетворюється в "потьомкінські села"

Російські пропагандисти постійно розповідають, що буцімто посилено відновлюють зруйнований Маріуполь. Насправді ситуація там зовсім інша. Все схоже на "потьомкінські села".

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти дійсно проводять невеликі точкові ремонти і потім усюди про це розповідають. Тільки не говорять, що самі перед тим зруйнували місто.

Дивіться також Росіяни масовано наступають на Авдіївку: як за тиждень змінилась лінія фронту

До прикладу, нещодавно пропагандисти розповідали, що у Маріуполі "нарешті відкрили кінотеатр". Насправді будівля "пережила" бойові дії. Вона була повністю цілою.

Роблять фасади, і на цьому все

Як наголосив Андрющенко, ніякого відновлення Маріуполя немає. Окупанти роблять надзвичайно точкові ремонти, щоб можна було продемонструвати картинку.

Єдине, що залишилося в центрі – Площа свободи. Все інше – руїни. Але окупанти пішли далі. У них були "тікток-війська Кадирова", а тепер є "тікток-відновлення Маріуполя". Навпроти Площі свободи окупанти малюють зовні фасади, ставлять вікна. А всередині житло як було спаленим, так і залишилося. І так цілими кварталами роблять,

– розповів Андрющенко.

Дивіться розмову з Петром Андрющенком на ютубі 24 Каналу

Різні тіктокери приходять знімати на відео ці будівлі та розповідати, що Маріуполь "починають відбудовувати". Насправді нічого такого немає. Це всього лиш "потьомкінські села", які створюють окупанти.

Реальну ситуацію з Маріуполя важко побачити. ФСБ лише за останні два місяці встановила 40 веж, які відстежують інтернет-трафік у місті. Якщо людина опублікує щось не те – то будуть проблеми.

Навіть більше. У червні 2022 року, коли був фактично перший місяць окупації Маріуполя, у Бердянську почали кликати на роботу дівчат до 25 років. Вони мали їхати в Маріуполь та знімати на відео, що в місті буцімто все нормально,

– зауважив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: останні новини