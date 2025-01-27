Як росіяни намагаються приховати свої злочини у Маріуполі: цинічні методи ворога

Росіяни роблять все, аби приховати свої злочини у тимчасово окупованому Маріуполі. Усі будинки, де було вбито величезну кількість маріупольців, фізично не існують. Там усе залито бетоном.

Також у Маріуполі занепадають цвинтарі. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Складна ситуація

Петро Андрющенко зазначив, що навіть після деокупації буде дуже складно знайти, хто де похований. Відомо, що є три масових місць поховання: у Маріуполі, Мангуші та селищі Виноградне.

Проте могили людей, які не встановили, які невідомі, навіть ті, що відомі, хто там перебуває, але немає близьких, не можуть за ними доглядати, як того потребує банально гуманітарна мораль. Вони проходять занепад, тому що там були просто номерки і все. Ситуація складна,

– підкреслив він.

Коли українці дізнаються правду і чи дізнаються до кінця – складно сказати. Крім того, залишається велика кількість могил людей по приватному сектору, по власних подвір'ях. За ними теж ніхто не доглядає, вони просто зникають.