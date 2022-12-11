Ключ до оборони Півдня: Арестович назвав мету ударів ЗСУ по окупантах у Мелітополі

11 грудня 2022, 11:32
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Джерело:

Фейгин Live

Нещодавно у тимчасово окупованому Мелітополі пролунала потужна "бавовна". Внаслідок прильотів серед загарбників є багато загиблих і поранених.

Під час прямого ефіру російський опозиційний діяч Марк Фейгін запитав радника ОП Олексія Арестовича про ситуацію в Мелітополі. Арестович зазначив, що "робота по місту йде прямо зараз".

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Чому Мелітополь важливий для окупантів

За словами радника ОП, Мелітополь – це ключ до оборони Півдня. Місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом. Через нього проходить вся логістика окупантів, яка пов'язує російські сили на правому березі Херсонщини і аж до кордону з Росією в районі Маріуполя.

Якщо падає Мелітополь – падає вся оборона Півдня,
– сказав Арестович.

Після деокупації міста, за словами радника, українські військові вийдуть на кордон із Кримом. Він зазначив, що після такого "Маріуполь буде вовтузитись, але недовго".

Ситуація в Мелітополі: що відомо

  • ЗСУ розбили щонайменше 20 угруповань російських військ. Мовиться про частини окупантів у Мелітополі, Ясному, Михайлівці, Веселому, Пологах тощо. Щонайменше 1200 загарбників більше ніколи не зможуть воювати проти України.
  • Окрім цього, поблизу Мелітополя, у селі Терпіння, українські захисники 2 грудня знову вдарили по скупченню окупантів. За інформацією мера, було десятки вбитих і поранених, яких привезли у мелітопольські лікарні.
  • Поблизу райцентру також знищили 2 казарми загарбників. Їх розмістили у школі села Ясного та будинку культури в селищі Мирне.
  • Своєю чергою, 3 грудня гаряче було вже у районі Михайлівки – про вибухи повідомили місцеві жителі. У Плодородному, що за 20 кілометрів від Михайлівки, щось детонувало. Люди чули вибухи та автоматні черги.
Автор: Анна Романюк