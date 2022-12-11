Ключ до оборони Півдня: Арестович назвав мету ударів ЗСУ по окупантах у Мелітополі
Джерело:Фейгин Live
Нещодавно у тимчасово окупованому Мелітополі пролунала потужна "бавовна". Внаслідок прильотів серед загарбників є багато загиблих і поранених.
Під час прямого ефіру російський опозиційний діяч Марк Фейгін запитав радника ОП Олексія Арестовича про ситуацію в Мелітополі. Арестович зазначив, що "робота по місту йде прямо зараз".
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Чому Мелітополь важливий для окупантів
За словами радника ОП, Мелітополь – це ключ до оборони Півдня. Місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом. Через нього проходить вся логістика окупантів, яка пов'язує російські сили на правому березі Херсонщини і аж до кордону з Росією в районі Маріуполя.
Якщо падає Мелітополь – падає вся оборона Півдня,
– сказав Арестович.
Після деокупації міста, за словами радника, українські військові вийдуть на кордон із Кримом. Він зазначив, що після такого "Маріуполь буде вовтузитись, але недовго".
Ситуація в Мелітополі: що відомо
- ЗСУ розбили щонайменше 20 угруповань російських військ. Мовиться про частини окупантів у Мелітополі, Ясному, Михайлівці, Веселому, Пологах тощо. Щонайменше 1200 загарбників більше ніколи не зможуть воювати проти України.
- Окрім цього, поблизу Мелітополя, у селі Терпіння, українські захисники 2 грудня знову вдарили по скупченню окупантів. За інформацією мера, було десятки вбитих і поранених, яких привезли у мелітопольські лікарні.
- Поблизу райцентру також знищили 2 казарми загарбників. Їх розмістили у школі села Ясного та будинку культури в селищі Мирне.
- Своєю чергою, 3 грудня гаряче було вже у районі Михайлівки – про вибухи повідомили місцеві жителі. У Плодородному, що за 20 кілометрів від Михайлівки, щось детонувало. Люди чули вибухи та автоматні черги.