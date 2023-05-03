Російська весна закінчується: у Мелітополі вже готуються вітати ЗСУ – промовисті фото
Попри переслідування та репресії, український спротив у Мелітополі не згасає. По всьому місту партизани залишили для окупантів нагадування, що ЗСУ вже близько.
Патріотичні містяни розклеїли листівки про швидке завершення "російської весни", повідомили джерела 24 Каналу. Мелітополь вже чекає українського літа.
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У Мелітополі готуються до українського літа
Партизани у Мелітополі нагадали окупантам, що відлік до їхнього "жесту доброї волі" вже розпочався.
Українському Літу в Мелітополі бути! Невідомі патріоти поширили в окупованому Мелітополі листівки про підготовку до Українського Літа. Раш*сти повинні знати, через скільки часу вони відвідають концерт Кобзона,
– повідомили джерела 24 Каналу.
Окрім цього, партизани створили сайт, на якому можна дізнатися, скільки часу залишилося до довгоочікуваної події – Українського Літа.
Партизани нагадали росіянам, що Мелітополь – це Україна / Фото 24 Канал
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Мелітопольці чинять опір загарбникам
- В Мелітополі активно працює рух спротиву "Жовта стрічка". До лав партизанів вже долучилися понад 10 тисяч людей.
- Зокрема, вони малюють автентичні українські літери на будівлях, де перебувають окупанти. Одного разу кадирівці навіть втекли з будівлі, на якій була намальована буква "ї".
- Також партизани пишуть послання для росіян на російських банкнотах, що через окупацію тимчасово перебувають в обігу.
- Окрім цього, в Мелітополі систематично трапляється "бавовна". Зокрема, нещодавно вибухи лунали в районі залізничного депо. Причиною стала детонація боєприпасів, які загарбники концентрують в тому районі.
- По базах окупантів прилетіло й ввечері 30 квітня. Місцеві пабліки повідомляли, що трапилося влучання в готель "Привал охотніка", де жили загарбники.
- До цього "бавовна" у Мелітополі була 27 квітня. Міський голова Іван Федоров заявив, що у місті пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що там нібито підірвали місцевого колаборанта Алєксандра Міщенка.