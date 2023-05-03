Російська весна закінчується: у Мелітополі вже готуються вітати ЗСУ – промовисті фото

Попри переслідування та репресії, український спротив у Мелітополі не згасає. По всьому місту партизани залишили для окупантів нагадування, що ЗСУ вже близько.

Патріотичні містяни розклеїли листівки про швидке завершення "російської весни", повідомили джерела 24 Каналу. Мелітополь вже чекає українського літа.

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У Мелітополі готуються до українського літа

Партизани у Мелітополі нагадали окупантам, що відлік до їхнього "жесту доброї волі" вже розпочався.

Українському Літу в Мелітополі бути! Невідомі патріоти поширили в окупованому Мелітополі листівки про підготовку до Українського Літа. Раш*сти повинні знати, через скільки часу вони відвідають концерт Кобзона,

– повідомили джерела 24 Каналу.

Окрім цього, партизани створили сайт, на якому можна дізнатися, скільки часу залишилося до довгоочікуваної події – Українського Літа.

Партизани нагадали росіянам, що Мелітополь – це Україна / Фото 24 Канал

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