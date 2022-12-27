Окупанти нарощують війська у Мелітополі та не випускають людей з міста

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі відбувається пересування російських військ. Місцеві мешканці повідомляють, що упродовж останніх кількох тижнів в місті стає більше окупантів.

Станом на сьогодні мовиться про десятки тисяч загарбників, що перебувають на території тимчасово окупованого Мелітополя. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Окупанти нарощують сили в Мелітополі

Минулого тижні жителі Мелітополя повідомляли про чергову партію мобілізованих, яких привезли до окупованого міста. Крім того, приїхали й кадирівці. Вони взяли під контроль блокпости на території міста та усього Мелітопольського району на шляху до міста Василівка.

Сьогодні триває масова ротація російських військ – з одного місця вони переїжджають на інше. Вони роблять це для того, щоб було незрозуміло, де вони точно перебувають. Думають, що наші мешканці не володітимуть повноцінною інформацією,

– сказав Федоров.

На жаль, сьогодні кількість російських загарбників на цих територіях лише збільшується. Тож поки про втечу окупантів або пересування військ з Мелітополя точно не мовиться.

Українців не випускають з окупованих територій

Міський голова Мелітополя повідомив, що зі збільшенням в регіоні кількості загарбників – збільшується тиск на місцеве населення. Так, упродовж останніх трьох тижнів майже неможливо виїхати з окупованих населених пунктів.

Основний пункт пропуску в місті Василівка не функціонує. Російські окупанти обіцяли, що від сьогодні там можна буде проходити пішки, але наразі це неможливо – загарбники не впускають та не випускають людей з окупованих територій.

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За медичною допомогою лише в Крим, але там не лікують

"Також сьогодні є складності з наданням медичної допомоги, тому що російські військові використовують усі наші медичні заклади для посилення перебування та лікування своїх поранених – колаборантів та окупантів на території міста Мелітополь", – розповів Федоров.

За його словами, раніше місцеві мешканці могли виїхати на лікування до Запоріжжя, але наразі єдиний шлях для них – це окупований півострів Крим. Однак там українцям дуже складно отримати медичну допомогу, оскільки для цього треба страховка, яка можна оформити лише на російський паспорт.

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Водночас ті паспорти, які загарбники видають на окупованих територіях, в Криму не приймають. Мовляв, то внутрішній паспорт Запорізької області.

"Сьогодні наші мешканці опинилися в заручниках у ворога – терориста Росії й терор посилюється", – підкреслив міський голова Мелітополя.

Погрожують депортацією, якщо знайдуть гривні

До того ж з 1 січня росіяни планують повністю вивести з обігу українську гривню. Мешканці, які мають заощадження у гривнях, намагаються купити якомога більше продуктів довгострокового зберігання, оскільки окупанти погрожують депортацією у разі, якщо знайдуть українську валюту.

Росіяни лякають наших мешканців різними способами, а роблять це з однієї причини – навіть після 10 місяців наше місто не здається, люди чинять супротив та чекають на повернення Збройних Сил України,

– підсумував Федоров.