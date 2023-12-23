Важливий сигнал: навіщо ворог масово завозить росіян до Мелітополя

Навесні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Щоб максимально збільшити явку населення, організатори вирішили провести процедуру і на окупованих територіях.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров сказав 24 Каналу, що місцеві мешканці відмовляються брати участь у чергових псевдовиборах. Тому окупанти змушені завозити туди росіян.

До теми Місцеві й у цьому чинять спротив: росіянам важко організувати "вибори" на окупованих територіях

Ворог намагається завозити агітаторів та організаторів. Отже, з нашим місцевим населенням він не домовився. Вони не погодились співпрацювати з окупантами й допомагати в організації цього фейку, який називають "виборами",

– наголосив Федоров.

Окупанти намагаються залякати місцевих мешканців

У МЗС України заявили, що проведення російських виборів на окупованих територіях грубо порушує законодавство України й норми міжнародного права. Також закликали цивілізований світ накласти нові санкції на країну-агресорку.

На окупованих територіях тривають розмаїті фільтраційні заходи – від побудинкових обходів до перевірок телефонів та інших особистих речей. Крім того, не припиняється примусова паспортизація населення.

Ворог не гребує навіть переслідуванням дітей. Так, стало відомо про затримання трьох підлітків. Їх звинувачують у вересневих вибухах в одному з ресторанів під час святкування окупантів.

Росіяни розуміють, що не можуть подолати спротив, тому хочуть такими прикладами залякати наших мешканців,

– пояснив Федоров.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Росіяни створили нестерпні умови життя на окупованих територіях. Інфраструктура зазнає дедалі більших руйнувань, ліквідація аварій на критичних об'єктах триває дні й тижні.

Зате злагоджено діє репресивна машина – навіть проти дітей. Стало відомо, що на Херсонщині 20 грудня росіяни стратили восьмикласника на очах у його родини.

Попри видимість влади, ворогу доволі тривожно через постійні вибухи. Окупанти змушені постійно посилювати охорону, а також змінювати маршрути пересування й перебування.

Ворог вдається до різних методів "перевиховання" дітей на окупованих територіях. Для цього, зокрема, організовує їхні поїздки до великих міст Росії на святкові заходи.