Ситуація у Миколаєві ще небезпечніша, ніж раніше: жителям 2 районів радили виїхати

Росіяни не припиняють обстрілів Миколаєва. Ворог хоче завдати максимальної шкоди мирним мешканцям та цивільній інфраструктурі.

Російські окупанти вже тривалий час не припиняють завдавати важких ударів по Миколаївщині. Наступати ворог не збирається – наразі в його плани входить лише максимальна руйнація.

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Ситуація у Миколаївській області небезпечна

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, росіяни практично не припиняють обстрілів Миколаєва та області, тому усім мешканцям варто потурбуватися про свою безпеку. Кому раніше вдалося виїхати – повертатися ще не варто.

Мер радив виїхати з двох районів міста, в які часто влучає "Піон". Але спрогнозувати, куди будуть стріляти окупанти зі своєї артилерії, неможливо. Ще два – три тижні у місто та область повертатися буде небезпечно, ситуація загострилася,

– сказав Кім.

Він додав, що на території області російські снаряди вже пошкодили або знищили 3600 об'єктів, і це число зростає кожного дня. Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 300 мирних мешканців Миколаївщини.

Що стосується проблеми з питною водою, то над її розв'язанням працюють, але це тривалий процес, який може зайняти кілька місяців. Зараз у помешкання людей пустили технічну воду, а питну доводиться доставляти та розвозити.

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Росіяни не припиняють спроб влаштувати масштабні провокації та звинуватити ЗСУ у своїх же злочинах. Наприклад, в окупованих Донецьку та Макіївці окупанти почали брехати про те, що незабаром ЗСУ почнуть обстрілювати міста, хоча саме вони скерували свою зброю на будинки цивільного населення.

Так звана "спецоперація" Росії проти України розвивається так "успішно", що втрати окупантів вже давно перевершили усі навіть найсміливіші прогнози. Замість того, щоб припинити утилізацію своїх солдатів в Україні, окупанти вирішили просто заборонити публікувати імена тих, хто став "хорошим росіянином".

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