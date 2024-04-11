Готувались ще з осені: Кім розповів, як їм вдається швидко долати наслідки постійних обстрілів

Окупанти посилили ракетні удари та атаки дронами. Лише за дві минулі доби над Миколаївщиною вдалося збити аж 20 "Шахедів".

Про це 24 Каналу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, зауваживши, що окупанти намагаються вдарити по об'єктах критичної інфраструктури. Інколи їм вдається це зробити.

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В регіоні були певні пошкодження в ніч на 10 квітня. Але досить швидко вдалося відновити електропостачання в регіоні.

Ми готувалися до цього ще з осені. Долучили бізнес, долучили альтернативну енергетику. І згодом перепідключили все. Аварійні графіки були до 14:00. Вчора їх скасували. Відновили енергетику як для регіону, так і для транзиту на Херсон,

– сказав Кім.

Росія посилює удари по критичній інфраструктурі

Як наголосив Кім, Росія почала інтенсивніше завдавати удари по критичній інфраструктурі. Надзвичайно потрібно, щоб Захід таки передавав Україні засоби протиповітряної оборони. Їх ніколи не вистачає.

Завжди хочеться більше. Щодо збиття. Я б це порівняв з полюванням. Коли стріляєш стрілецькою зброєю, навіть крупнокаліберною, то можеш не влучити. Можуть змінитися параметри, висоти, погодні умови. Хотілося б мати стабільну ППО, яка збиває все під 100%. Це насамперед ракетні сили. Але маємо те, що маємо. Нарощуємо сили, виходячи з нашого ресурсу,

– сказав Кім.

Окупанти регулярно обстрілюють громади в Миколаївській області. Просто на тлі масованих ракетних ударів інколи ця інформація губиться. Контрбатарейна боротьба на цьому напрямку триває. В останній місяць є значно більше успіхів, ніж раніше.

Ситуація на Миколаївщині: коротко