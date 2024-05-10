Росіяни намагаються взяти в лещата: чи вдасться Силам оборони втримати Красногорівку

Один з найважчих напрямків на фронті – Покровський. В Красногорівці, на території вогнетривкого заводу, українським оборонцям вдалося заблокувати окупантів.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що ситуація на цьому напрямку є складною. Загалом Красногорівку українські сили утримують впродовж 11 років.

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Гарно вибудована система оборони

Красногорівка розташована буквально на межі з Донецьком. Це ледве не єдина лінія оборони, яка не зрушила з 2014 року.

Це вдається, тому що там дуже гарно вибудована система оборони завдяки кар'єрам, які там розташовані, заводу і різниці у висотах,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

На вогнетривкому заводі, за його словами, можна заблокувати усіх, хто туди потрапив.

Росіяни здуру залізли на цю територію, і українські бійці одразу їх відрізали від постачання та заблокували відхід. Тому там може бути "братська могила" для росіян або можемо взяти велику кількість полонених. Їх можна буде обміняти на українських військових, які зараз у російському полоні,

– зазначив військовий експерт.

Утримувати Красногорівку можна, але ситуація складна, адже росіяни намагаються взяти цей населений пункт в лещата. Ворог пробує обходити Красногорівку з півдня та з півночі одночасно.

"Проте, якщо підійде достатня кількість боєприпасів, то там є так звані "відсічні рубежі", які можна відсікти артилерією", – пояснив Роман Світан..

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що окупанти прорвалися у Красногорівку невеликим штурмовими групами та сховалися на території вогнетривкого заводу. Завдяки зусиллям, зокрема 59 бригади, росіяни були заблоковані. Зараз українські захисники повністю тримають під вогневим контролем Красногорівку та її околиці.

Що відбувається в Красногорівці: дивіться на карті

Яка ситуація в Красногорівці