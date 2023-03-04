Зароджується серйозна ситуація: Молдова готується вирішити питання Придністров’я
Все вказує на те, що Молдові готуються серйозні події. Країна оголосила про відміну авіарейсів в столиці п'яти країн у зв'зку з технічними несправностями.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він переконаний, що найближчим часом Молдова буде намагатися вирішити питання з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою.
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Жданов зауважив, те, що зараз відбувається в Молдові дуже схоже на український сценарій. Спочатку проходять мітинги, протести з вимогами відставки влади, однак чомусь на протести в Молдову приїжджають громадяни Росії, які навіть не розуміють молдовської мови.
Вони є громадянами Росії, при цьому приїхали помітингувати в Кишиневі проти несправедливості тарифів на житлово-комунальні послуги. Так буває, росіяни дуже часто можуть заблукати і приїхати на чуже, до нас в Донецьк, Луганськ приїжджали, в Харків, Дніпро, Одесу,
– додав мовець.
Модова планує певні дії
Зараз компанія Air Moldova скасувала рейси до Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі. Жданов підкреслив, що в Україні було подібне: спочатку скасовувалися авіаперельоти, далі почали виїжджати іноземні посольства, а 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
Зароджується ситуація, коли Молдова спробує вирішити питання Придністров'я,
– припустив мовець.
Він додав, що Росія сама почала розбурхувати цю проблему. Якби вони не нагнітали ситуацію щодо Придністров'я, воно б проіснувало до кінця війни в Україні, як мінімум.
Молдова на порозі політичних змін: останнє
- Кремль упродовж року намагається розхитати ситуацію в Молдові. На проросійські протести вливаються просто шалені гроші. Директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський повідомив, що ситуація зараз складна, але контрольована.
- Андрієвський розповів, що людей звозять на автобусах в Кишинів та платять їм гроші. Перед ними стоїть конкретна ціль – дестабілізувати ситуацію в Молдові. А наступним кроком буде здійснення перевороту.
- Росія продовжує розхитувати ситуацію в Молдові. Останніми тижнями Кремль робить низку вкидів про можливий наступ ЗСУ на Придністров'я.