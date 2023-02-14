Росія хоче змусити ЗСУ перемістити частину сил ближче до Молдови, – військовий експерт

Президентка республіки Молдова Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити державний переворот в Молдові. Ймовірно, так противник створює тиск на українські сили оборони Південного напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він переконаний, що Європа зробить усе для стабілізації ситуації в Молдові і не дозволить деструктивним угрупуванням роздмухати цю ситуацію.

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"В такий спосіб путінська Росія намагається змусити українські сили оборони перемістити частину сил та засобів на цю ділянку фронту і цим послабити інші його ділянки" – повідомив експерт.

Селезньов вважає, що процеси, які зараз можна спостерігати на півдні України – це російське ІПСО. Ворог намагається вести розбрат в діях українських сил оборони.

З урахуванням певних ризиків, які можуть теоретично бути сконцентровані на південному фланзі російсько-українського фронту мовиться про імовірність морського десанту з боку Чорноморського флоту Росії,

– додав військовий експерт.

Росіяни не спроможні реалізувати морську операцію

Селезньов повідомив, що кількісний та якісний склад російського угруповання на території самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки не має "навіть примарних можливостей" щодо створення загроз для українських сил оборони.

До того ж Чорноморський фронт не спроможний реалізувати морську десантну операцію, адже має недостатню кількість відповідних кораблів.

Українські сили оборони напоготові, зокрема протикорабельні ракетні комплекси класу "Нептун" та "Гарпун", які дуже чекають на нові цілі. Потопивши флагмана російського флоту крейсер "Москва", наші хлопці знають справу і готові до нових випробувань,

– зауважив Селезньов.

Він переконаний, що це розуміють росіяни і навряд вони підуть далі інформаційних атак.

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