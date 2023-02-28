Останній шанс Москви на ескалацію: Росія втрачатиме свій вплив у Молдові
Росія прагне дестабілізувати ситуацію в Молдові. Але її вплив зараз перебуває в стагнації й поступово зменшуватимуться.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, російські впливи в Молдові зараз дуже серйозні та колосальні, однак вони стагнують. І чим більше Москва підійматиме градус – тим зменшуватимуться її впливи.
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В частини з тих, хто орієнтована на Москву, готовність до жорсткіших кроків значно менша, ніж в Москви. Вони розуміють, що їм це доведеться вигрібати і саме їм потрібно ризикувати – починаючи від репутації, а закінчуючи – життям,
– зазначив Саакян.
Також і Україні, і Румунія зацікавлені в тому, щоб Росії не вдалося дестабілізувати ситуацію в Молдові. У цьому випадку і ЄС, і НАТО куди серйозніше ставляться до таких загроз після повномасштабної війни. З огляду на ці фактори російські впливи в Молдові будуть гаснути. Але небезпека існує
Вони не будуть відсиджуватися. Все це створює вузьке вікно можливостей для Росії спробувати вичавити останнє, що тільки можуть, і перевернути ситуацію в Молдові, щоб це стало їхнім активом, – наголосив Саакян.
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Чи використає Росія війська з Придністров'я
Саакян сумнівається, що відбудеться активізація бойових дій за участі російського контингенту, який розташований у Придністров'ї. Це угруповання ефективна як певна лякалка для самої Молдови, а не як серйозна військова сила.
Вони схожі на дамоклів меч, який нависає. Поки не залучені, то є куди серйознішим фактором для внутрішньої політичної дестабілізації Молдови в руках проросійських сил,
– підкреслив Саакян.
В разі залучення військ з Придністров'я Молдова зможе попросити допомогу від України. Та й Київ у такому випадку і без запиту зможе робити певні дії. Також кратно зміниться рівень підтримки з боку інших держав.
Ситуація в Молдові: коротко
- Раніше Президент України Володимир Зеленський попередив свою колегу з Молдови Майю Санду про плани російських спецслужб щодо перевороту в Молдові.
- Також в Санду заявили, що Україна має право вдарити по Придністров'ю, щоб запобігти наступу з окупованої території Молдови.
- Натомість з 14 березня авіакомпанія WizzAir призупиняє польоти з та до столиці Молдови. Все через "ризики у повітряному просторі" над Кишиневом.