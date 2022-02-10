Ситуація не така жахлива, як її подають на Заході, – Туреччина про загрозу вторгнення Росії

У МЗС Туреччини вважають, що ситуація довкола кордонів України є серйозною. Однак вона "не така жахлива, як її подають на Заході".

Туреччина проти нового конфлікту

Зараз важливо схвалювати кроки для зниження рівня ескалації та формування атмосфери довіри. Про це заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

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У Туреччини хороші відносини і з Україною, і з Росією. Тому держава виступає проти нового протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів.

Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформують,

– зазначив міністр.

Як діє Анкара на тлі можливої ескалації

Через скупчення російських військ біля кордонів України президент Туреччини Реджеп Ердоган кликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна на переговори у свою країну. Політик казав, що може стати посередником у розмові з колегами. Все для того, мовляв, щоб встановити мир у регіоні.

Ердоган вже отримав згоду від українського президента на організацію зустрічі. Погодився прилетіти у Туреччину й очільник Кремля.

3 лютого турецький лідер прибув до Києва з офіційним візитом. Він висловив підтримку Зеленському у складний час й політики підписали угоду про вільну торгівлю. До речі, Туреччина планує й далі продавати зброю Україні.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.