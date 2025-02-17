На Новопавлівському напрямку через ворожі штурми зруйновано деякі позиції ЗСУ

Українські захисники тримають оборону знищуючи переважаючі сили російських загарбників на Новопавлівському напрямку. Є дані про руйнування позицій наших військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Хортицький вітер" – канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Там розповіли всі деталі.

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Що відбувається на Новопавлівському напрямку

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що задля відновлення втраченого положення в районі Зеленівки загарбники намагалися доставити штурмові групи на автомобілях. Вдалося знищити два транспортних засоби разом з окупантами всередині.

Також неподалік Нового Комара по колоні окупантів з двох танків та двох бойових броньованих машин українські захисники завдали вогневе ураження, що змусило ворога відмовитися від подальших наступальних дій.

Крім вищезгаданого, у районі Костянтинополя наші воїни знищили шість ворожих баггі та три мотоцикли. Завдати ворогу втрат вдалося і біля Новосілки – наші війська ліквідували один танк та дві бойових броньованих машини.

Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями аналітики повідомляли про успіхи росіян на Новопавлівському напрямку. Згідно з оприлюдненою інформацією, нещодавно загарбники просунулися біля Нового Комара і в Новоочеретуватому. Також ворог проводив штурмові дії в напрямку Костянтинополя.