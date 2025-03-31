На окупованій Луганщині активізувалися російські спецслужби у "боротьбі з екстремізмом", – ОВА

Луганщина страждає не лише від обстрілів та постійних російських штурмів, яких лише за 30 березня на Лиманському напрямку було 16. Окрім цього, на окупованій частині області активізувалися російські спецслужби.

Росіяни також взялися за "боротьбу з екстремізмом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.

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Яка ситуація на окупованій Луганщині

Представники ворожих спецслужб знову активізувалися у березні в Айдарі та Білолуцьку.

Вони посилили відповідні заходи на облаштованих блокпостах. Ретельно переглядають документи і перевіряють інформацію, що міститься у телефонах місцевого населення. При виявленні чогось підозрілого смартфон вилучають,

– повідомив Лисогор.

Окрім того, на окупованій Луганщині росіяни оголосили про виселення із так званої "ЛНР" 454 іноземців та осіб без громадянства.

У 2024 році окупанти нібито провели понад 2 тисячі перевірочних заходів і припинили 1 700 порушень.

"Понад 1 000 намірів приписують цим двом категоріям громадян. 454 особам вже винесено вирок. Самостійно виїхали 407, 47 – видворили примусово", – розповів Лисогор.

Ще 256 особам заборонили в'їзд до Росії.