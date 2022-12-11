За розповідями сина: військовий експерт пояснив, наскільки важко оборонцям Бахмута

Напередодні у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що, на жаль, росіяни вже фактично зрівняли з землею український Бахмут і знищили це місто. Відтак, неможливо навіть уявити, наскільки важки доводиться там нашим військовим.

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Андрій Харук. Він може лише припускати, яка там ситуація, з розповідей сина, який був на фронті, хоч і у тиловому районі, коли тривала оборона Лисичанська та Сєвєродонецька.

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Наші воїни – під безперервним вогнем

За словами Харука, коли бійці звідти приїжджали за продуктами, єдине, що вони брали – це тушкованка, бо нічого іншого не могли ані приготувати, ані розігріти. Приблизно така ж ситуація, вочевидь, зараз у районі Бахмута.

Там нашим воякам доводиться вкрай складно під безперервним вогнем, під безперервними штурмами,

– наголосив військовий експерт.

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Він додав, що з іншого боку росіяни також ніяк не можуть розкусити цей "горішок", і самі визнають, що без завоювання, наприклад, Опитного, про штурм "Артьомовска", як вони називають Бахмут, говорити не можна. Відповідно, вони намагаються робити якісь обхідні маневри з півдня, а тепер уже й із півночі міста.

Водночас українське командування не відводить свої війська, а проводить ротацію, маючи рішучість обороняти цей важливий пункт нашої лінії оборони. Адже в будь-якому випадку в населеному пункті оборонятися легше, ніж в чистому полі.

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