За розповідями сина: військовий експерт пояснив, наскільки важко оборонцям Бахмута
Напередодні у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що, на жаль, росіяни вже фактично зрівняли з землею український Бахмут і знищили це місто. Відтак, неможливо навіть уявити, наскільки важки доводиться там нашим військовим.
Про це 24 каналу розказав військовий експерт Андрій Харук. Він може лише припускати, яка там ситуація, з розповідей сина, який був на фронті, хоч і у тиловому районі, коли тривала оборона Лисичанська та Сєвєродонецька.
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Наші воїни – під безперервним вогнем
За словами Харука, коли бійці звідти приїжджали за продуктами, єдине, що вони брали – це тушкованка, бо нічого іншого не могли ані приготувати, ані розігріти. Приблизно така ж ситуація, вочевидь, зараз у районі Бахмута.
Там нашим воякам доводиться вкрай складно під безперервним вогнем, під безперервними штурмами,
– наголосив військовий експерт.
Андрій Харук прокоментував ситуацію під Бахмутом: дивіться відео
Він додав, що з іншого боку росіяни також ніяк не можуть розкусити цей "горішок", і самі визнають, що без завоювання, наприклад, Опитного, про штурм "Артьомовска", як вони називають Бахмут, говорити не можна. Відповідно, вони намагаються робити якісь обхідні маневри з півдня, а тепер уже й із півночі міста.
Водночас українське командування не відводить свої війська, а проводить ротацію, маючи рішучість обороняти цей важливий пункт нашої лінії оборони. Адже в будь-якому випадку в населеному пункті оборонятися легше, ніж в чистому полі.
Останні новини з Бахмута: коротко
- Як розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, у Бахмуті справді пекло – половина міста палає, бо росіяни постійно його обстрілюють. До того ж угруповання окупантів, яке перебуває там, отримало поповнення більш професійними бійцями.
- Співвідношення артилерії на цьому напрямку складає 1 до 9 на користь росіян. Але слід зауважити, що у квітні – травні ситуація була ще гіршою, а крім того, українські військові мають якісніші установки і стріляють точніше та краще.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що щодня загарбники втрачають у районі Бахмута від 50 до 120 бійців.