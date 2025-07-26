Послідовна спроба прориву: як захисники відбили механізований штурм росіян під Покровськом

Українські захисники продовжують стримувати ворога на Донеччині. Уперше за довгий час на Покровському напрямку противник здійснив механізований штурм, залучивши важку техніку для прориву оборонних порядків Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Там проаналізували відео відбиття російської атаки бійцями 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської від 26 липня.

Дивіться також Окупанти змінили тактику "м'ясних штурмів" на Східному напрямку, – ОСУВ "Хортиця"

Що відбувається біля Покровська?

Черговий штурм окупантів на Покровському напрямку зірвали злагоджені дії артилерії та сил безпілотних систем.

Уперше за довгий час ворог кинув у бій бронетехніку – і знову марно. Вся ворожа колона була знищена. Покровськ стоїть,

– написали в 155-й ОМБр.

Відбиття штурму на Покровському напрямку: дивіться відео

Ситуацію проаналізували в DeepState, де штурм вважають послідовною спробою прориву після попереднього заходу групи піхоти в Покровськ.

Однак невідомо, чому для атаки росіяни обрали район села Шевченко, а не Звірове, де раніше вони знайшли слабке місце в обороні.

Однак українські бійці відбили атаку з технікою, яка вже давно є легкою ціллю для екіпажів FPV-дронів, особливо на відкритій місцевості,

– пишуть аналітики.

Вони також попереджають, що варто очікувати й бути готовими до "подібних акцій", хоча, найімовірніше, противник буде все ж тиснути своїм найбільшим ресурсом – піхотою.

Нагадаємо, станом на 22:00 суботи, 26 липня, на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Ще на 5 локаціях бої тривали.