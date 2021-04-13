Ситуація після війни крихка, – Алієв про Нагірний Карабах

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у Нагірному Карабасі дотримуються режиму припинення вогню. Попри це ситуація у регіоні залишається складною.
Джерело:"Sputnik Азербайджан"
Що заявив Алієв
За словами азербайджанського президента, території невизнаної республіки є дуже зруйнованими. Рівень руйнування, мовляв, перевершив усі очікування.
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Попри те, що режим припинення вогню дотримується, існує все ще велика кількість питань щодо постконфліктного розвитку,
– сказав глава держави.
Він додав, що азербайджанські військові поводились достойно під час звільнення Нагірного Карабаху. "Той факт, що було менше ніж 40 жертв серед цивільного населення з вірменської сторони, це ясно демонструє", – наголосив Алієв.
Політик також розповів, що військові доправили у лікарню вірмен літнього віку, які проживали у регіоні. Однак Єреван згодом нібито відмовився їх приймати.
Азербайджан закликав країни до реконструкції Карабаху
За словами Алієва, турецькі, італійські і британські компанії вже мають договори щодо роботи у регіоні.
"Після війни ми запрошуємо компанії з дружніх країн для реконструкції. Це нормально, оскільки період війни показав нам, хто є хто. До війни ми могли просто здогадуватися, якою буде позиція тієї чи іншої країни", – зазначив президент.
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Він також вказав, що італійські компанії в основному будуватимуть музеї та візьмуть участь в проєктах щодо виробництва енергії.
Головне про війну в Нагірному Карабасі
- Конфлікт навколо регіону триває вже понад 30 років. Все тому, що Нагірний Карабах переважно населяють етнічні вірмени, але це територія Азербайджану.
- 27 вересня 2020 року бойові дії між державами поновилися. В ескалації сторони звинувачували одна одну.
- Після кількох невдалих спроб припинити вогонь, Вірменії та Азербайджану таки вдалося підписати угоду про перемир'я.
- Згідно з нею, Агдамський район і території, утримувані Єреваном в Газаському районі, повернули під контроль Баку.
- Вірменія також мала повернути Кельбаджарский район та Лачинський коридор Азербайджану.
- Крім того, на територію Нагірного Карабаху на 5 років ввели російських миротворців.