Збільшилась кількість бойових зіткнень, – Сили оборони про ситуацію на півдні
- Кількість атак і штурмів росіян на півдні зросла на третину, а кількість ракетних ударів збільшилася на 50% у червні 2025 року.
- Росія нарощує кількість підрозділів та активізує удари на глибину 5-7 км, зокрема на Гуляйпільському напрямку.
- Щодня окупанти завдають ударів дронами, найбільше на Запорізькому та Херсонському напрямках.
На південному напрямку фронту ситуація щодня ускладнюється. Кількість атак і штурмів росіян зросла на третину.
Загальна чисельність армії Росії на півдні істотно не змінилася, проте зросла кількість штурмових груп. Про це повідомив речник Сил оборони Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, передає 24 Канал.
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На фронт виводять нові штурмові групи
За словами речника Сил оборони, у червні 2025 року кількість бойових зіткнень збільшилася на 33%. Водночас кількість ракетних ударів на 50% більша за минулий місяць. Також зросла кількість атак дронами-камікадзе.
Як передає видання, щодня окупанти завдають в середньому 700-710 ударів дронами. Найбільша кількість з яких на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Ті підрозділи, які до цього перебували в навчальних центрах і полігонах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, зараз підтягнули ближче до лінії бойового зіткнення,
– повідомили у Силах оборони.
За словами Волошина, обидві сторони завдають ударів на глибину 5-7 км у так званій "мертвій зоні". Зокрема, противник активізувався на Гуляйпільському напрямку. Також вони використовують різні способи для прориву у напрямку Малинівки.
До слова, за минулу добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найінтенсивніше ворог атакував на Покровському, Новопавлівському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті за посиланням.