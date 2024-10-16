Колосальні цифри: скільки військ назбирала Росія на Півдні України

Бойові дії на Півдні України відрізняються залежно від регіону. Десь переважають артилерійські обстріли, а на інших місцях росіяни пробують штурмувати. Військ в окупантів дійсно багато.

Про це 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, зауваживши, що ситуація на Півдні залишається складною. Тут відбувається дещо менше бойових зіткнень, ніж на Сході України. Однак ворог постійно б'є і ракетами, і КАБами, і безпілотниками, і з артилерії тощо.

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Скільки російських військ зараз воює на Півдні

Як наголосив військовий, Південь досить великий, тому тут йдуть різні бойові дії. До прикладу, на Запорізькому напрямку в середньому щодня фіксують по 5-7 бойових зіткнень. За 15 жовтня їх було дещо менше, адже ворог перегруповувався.

На Херсонському напрямку також щодня відбувається менше 5-7 бойових зіткнень. Росіяни пробують лізти на острови, які розташовані в гирлі Дніпра. Там неспокійно, але Сили оборони дають відсіч.

На Півдні Росія зібрала фактично всі роди військ. Є "вдвшники", різні спеціальні підрозділи, росгвардія тощо. На Кінбурнській та Тендрівській косі перебувають представники північного флоту Росії. Там морська піхота. На Запорізькому напрямку є з південного військового округу. Трохи східніше діють з'єднання зі східного військового округу,

– розповів військовий.

За словами Волошина, загалом на Півдні проти Сил оборони України діє близько 200 тисяч особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня Росія втратила понад 672 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 8997 російських танків, 17969 бойових броньованих машин, 19459 артилерійських систем, 1231 РСЗВ тощо.