Нових ударних угруповань ворог не створює, ЗСУ тричі атакували гелікоптерами: ситуація на Півдні

На Півдні України вороги ведуть бойові дії на зайнятих рубежах оборони. Наші гелікоптери тричі успішно вгатили по окупантах.

Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Така ситуація станом на 7 липня.

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Наші гелікоптери атакували ворога

Наші авіатори тричі завдали ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидового Броду і Правдиного,

– повідомило оперативне командування "Південь".

Там також пояснили, що за підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів ЗСУ вдалось знищити:

12 одиниць особового складу ворога;

один танк;

гаубицю "Мста-Б";

а також склад боєприпасів;

та безпілотник "Орлан-10", який намагався вести розвідку в районі Високопілля, що на Херсонщині.

Окупанти продовжують атакувати та тримають ракети в морі

Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу "Калібр" із чотирьох надводних та двох підводних носіїв, що разом з трьома великими десантними кораблями чатують на сторожі північно-західної частини Чорного моря,

– мовиться у повідомленні.

Оперативне командування "Південь" також розповіло про спроби ворога бити по українських позиціях. Зокрема:

під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети "повітря – повітря" по парі наших штурмовиків. Україна втрат не має;

росіяни ударним гелікоптером Ка-52 намагались атакувати наші позиції на Херсонщині, проте їм це не вдалося – втрат у ЗСУ немає.

Окрім того, після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву ввечері 7 липня з важкої стволової артилерії обстріляно околиці Галіциново на Миколаївщині. На щастя, наші люди не постраждали.

Разом із цим оперативне командування "Південь" нагадало:

"заходи безпеки не втрачають актуальності, сигнали тривог – обов'язкові до виконання;

обмеження правового режиму воєнного стану – це не перешкода, а турбота про вашу безпеку;

не піддавайтеся на провокації, не довіряйте ворожій пропаганді;

вірте в сили оборони та в нашу спільну Перемогу!"

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Коротко про останні втрати ворога

З 24 лютого росія в Україні втратила 36 650 одиниць особового складу, 1 602 танки, 217 літаків, 107 засобів ППО, 187 гелікоптерів та багато іншої техніки.

Збройні Сили України атакували аеродром у Мелітополі, адже саме там була військова база ворога. Її вдалось знищити, а разом з тим і 200 окупантів, ще 300 – зазнали поранень.

У Мелітополі Збройні Сили України атакували ворога на тимчасово окупованій території. Зокрема, внаслідок атаки ракетною системою залпового вогню HIMARS вдалось ліквідувати чимало російських окупантів. Зокрема, льотчика окупантів підполковника Романа Іголкіна.

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