Неконтрольоване небо вплинуло на українську операцію на Півдні 2023 року, — Зеленський

Українські військові не контролювали небо під час операції на Півдні 2023 року. Брак відповідної амуніції вплинув на перебіг і результат дій захисників.

Про це під час своєї підсумкової пресконференції заявив президент Володимир Зеленський. Водночас глава держави переконаний, що вихід знайдуть.

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"Неконтрольоване небо з боку України мало вплив на Південну операцію 2023 року. Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції", – констатував Зеленський.

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Президент додав, що триває робота з партнерами щодо відповідного постачання, адже наразі "деяких речей просто немає".

Наступ України пішов не за планом

Уже багато говорили про те, що наступальна кампанія українських військових пішла не за планом. З-поміж основних причин – неповне й невчасне постачання потрібної зброї. З огляду на це та інше Валерій Залужний був змушений змінювати план, щоб зберегти якомога більшу кількість життів.

Водночас наступ мобільними групами суттєво сповільнив темп. До прикладу, Роботине на Запоріжжі планували звільнити за 3–4 дні, а вдалось – аж за два місяці.

Так, Україна вкрай потребувала авіації, зокрема винищувачів F-16. Однак є сподівання отримати їх наступного року – натепер українські бійці проходять відповідне навчання.

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