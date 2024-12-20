В Силах оборони відповіли, чи формують росіяни наступальні угрупування на півдні України
Ситуація на півдні України залишається складною. Однак українські військові не зафіксували ознак формування наступальних угрупувань окупантів або різких змін.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони півдня. Зазначається, що ворог не припиняє обстрілів позицій українських військ та прилеглих населених пунктів артилерійським озброєння різного типу і калібру.
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Що зараз відбувається на півдні
В Силах оборони півдня повідомили, що оперативна обстановка залишається "стабільно напруженою". Впродовж минулої доби там було зафіксовано понад 300 обстрілів.
Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено,
– повідомили військові.
Варто зазначити, що раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були знищені.
Зверніть увагу! З питань евакуації й безпечного прихистку звертайтеся на гарячу лінію Херсонської ОВА 0 800 101 102 або 0 800 330 951.
До слова, зранку 20 грудня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл Херсону. Повідомляється, що в місті є жертва та постраждалі, число яких зростає.