ЗСУ знищили майже 40 окупантів та чимало техніки ворога: яка ситуація на Півдні

Триває 164 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Воєнна ситуація на Півдні значних змін не зазнала, втім росія зазнала значних втрат у живій силі та техніці.

Разом з тим ворог продовжує інтенсивно обстрілювати мирні населені пункти Миколаївщини та Запоріжжя, а також стягує свої резерви у регіон. Про актуальну ситуацію та втрати противника станом на 11:00 6 серпня розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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Ситуація на Півдні України 6 серпня

За інформацією ОК "Південь", російські окупанти продовжують вести бойові дії вздовж зайнятого рубежу оборони. У свої тактиці загарбники надають перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам.

У ніч проти 6 серпня противник атакував парами ударних гелікоптерів Ка-52 у напрямку звільнених раніше українськими захисниками та захисницями населених пунктів Херсонської області. На щастя, минулось без втрат серед українських військових.

Крім того, ворог двічі вдарив ракетними системами залпового вогню по населених пунктах Миколаївщини. В обласному центрі зафіксовано вогонь росіян по промисловій інфраструктурі і житлових кварталах. Для цього загарбники використали 12 реактивних снарядів, важких поранень зазнали 2 людини. Ще 2 снаряди поцілили між населеними пунктами Баштанського району, минулось без втрат.

Разом з тим посеред ночі росіяни знову ницо вгатили по околицях Нікополя з реактивних систем залпового вогню типу "Град". Пошкоджено 37 будинків та 2 авто, втім минулось без жертв серед населення.

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Втрати ворога

До слова, ЗСУ продовжують відповідати на цинічні обстріли росіян на Півдні – виконуючи вогневі завдання, наші захисники й захисниці з ракетно-артилерійських підрозділів ліквідували щонайменше:

39 російських окупантів ;

; 6 одиниць автомобільної техніки ворога, зокрема й броньованої.

У Військово-морських силах ЗСУ уточнили, що на Херсонському напрямку минулої доби наші воїни знищили 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці автомобільної техніки, а також 1 склад ворога з боєкомплектом.

Додамо, що у Чорному морі ситуація значних змін не зазнала. 10 кораблів флоту країни-агресорки продовжують маневрувати вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму у напрямку Новоросійська. Серед них – 2 надводних та 2 підводних ракетоносців, споряджених 24-а крилатими ракетами "Калібр".

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