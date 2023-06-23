Росіяни підтягують на Південь все: чим ЗСУ відповідають на перевагу ворога в повітрі

Російські окупанти почали активніше застосовувати гелікоптери Ка-25 на Півдні України. Так, ворог намагається зупинити наступ Збройних Сил України та завдати більших втрат.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він додав, що українським бійцям вдається ефективно протидіяти панування армії Росії у повітрі.

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На думку військового оглядача, армія Росії перекидає всі можливі види техніки та озброєння на Південь України, зокрема гелікоптери, адже не може зупинити український наступ.

"Це армійська авіація, яка використовується й в обороні, й в наступі для того, аби знищувати броньовану техніки, здійснювати вогневий вплив на піхоту тощо", – зазначив Попович.

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Компенсують артилерією

Окупанти навмисно нагнали бойові гелікоптери на аеродром у Бердянську, аби підготуватися до відбиття наших наступальних дій. Це елемент спроби створити панування у повітрі. Дії ворожої армії щодо використання армійської авіації вкладаються у воєнну науку.

Те, що в України немає панування у повітрі є проблемою. Без панування у повітрі ефективність дещо зменшується,

– сказав Попович.

Сили оборони намагаються компенсувати це шляхом використання артилерійських сил та засобів.

"Наші бійці приділяють велику увагу знищенню артилерійської складової противника. Зокрема, буксированих гармат, самохідних артилерійських установок, зенітних сил та засобів", – додав військовий оглядач.

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