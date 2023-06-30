Ситуація складана, – в ОК "Південь" сказали, що відбувається біля Антонівської переправи

Російські загарбники цинічно ховаються на лівому березі Херсонщини за мирним населенням, яке постраждало внаслідок підриву Каховської ГЕС. Водночас окупанти намагаються упереджувати бойові дії Сил оборони Півдня й посилюють там вогневу роботу.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона додала, що українські бійці працюють за власним планом й реалізовують його відповідно до поставлених завдань військовим керівництвом.

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Вкривають в килимовий спосіб

Зараз у Херсонській області активізувалась ситуація й це відчувають на собі й місцеві мешканці. Адже ворог посилив обстріли, зокрема у ніч проти 30 червня 47 разів окупанти обстріляли правий берег Херсонщини, Очаківську та Куцурубську громади у Миколаївській області.

Наразі ситуація дуже складна, але Сили оборони потужно працюють,

– зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Так, російські загарбники намагаються упередити дії Сил оборони, розуміючи, що притиснуті на Запорізькому напрямку та потерпають на Сході України.

Ми також працюємо у відповідь й досить результативно, хоча як завжди наша робота ускладнена тим, що росіяни підступно ховаються за місцевим населенням,

– сказала Гуменюк.

Антонівку, Херсон, Михайлівку на правому березі окупанти вкривають в килимовий спосіб, зокрема запальними снарядами, випалюючи фактично житлові будинки, приватний сектор, гідротехнічні споруди вздовж берега.

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ЗСУ не можуть дозволити собі такої роботи по лівому березі Херсонщини. Адже там населені пункти ще потерпають від повені. На лівобережжі дуже складна гуманітарна ситуація у місцевого населення, яке не отримує ніякої допомоги від окупаційної влади.

"Водночас російські війська розташовують на дахах будинків, верхніх поверхах багатоповерхових будинків для розгортання своїх бойових позицій", – додала керівниця пресцентру ОК "Південь".

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