Самі не знають, куди занесло міни: чи вдасться окупантам на Півдні повернутися на позиції
Рівень води на Півдні знижується щодня. Підтопленими залишається 11 населених пунктів Херсонської області та 9 – Миколаївської. Вода відходить і на лівому березі Дніпра. Росіяни намагаються просунутись на позиції, щоб повернути втрачені кілометри та щільніше обстрілювати, однак їм це не вдасться.
Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, підрив Каховської ГЕС, який влаштували окупанти, нашкодив і їм самим.
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"Позатоплювало позиції, позносило зокрема дуже багато озброєння, техніки, боєприпасів, обладнання різного ступеню, навіть радіоелектронного спостереження і так далі. Тому повноцінно повернутися на позиції не дозволять наслідки стихії та Сили оборони", – пояснила речниця.
Ускладнене просування росіян
Наталія Гуменюк зазначила, що просування загарбників також ускладнюють мінно-вибухові загородження, які вони виставили. Ворог сам не знає, куди вода занесла ці міни.
Вони зараз навіть самі не знають, де ці міни розташовані, як і куди їх перекинуло. Тому на території зараз проводиться, за нашими спостереженнями, робота зі з'ясування обставин і вихід мінно-саперних підрозділів, щоб перевірити, куди можна повертатися, а де це небезпечно,
– розповіла вона.
Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео
Окупанти збільшили обстріли
Керівниця пресцентру Сил охорони і оборони підкреслила, що Росія збільшила обстріли, зокрема нічні, та підвищила гучність. У п'ятницю, 16 червня, вони атакували Херсон.
"Досить вони часто використовують безпілотники типу "Ланцет", щоб завдавати ударів на різних напрямках. Зокрема, окупанти тяжіють до Бериславського району. Там певний час нема активності авіації, але вони все одно продовжують тероризувати з повітря", – зауважила Гуменюк.
Росія 16 червня атакувала Херсон та область
- Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що 16 червня Росія вдарила по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині Херсона.
- Було поранено 23 людини. Постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.
- Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що у Таврійському мікрорайоні один зі снарядів прилетів на зупинку. За словами депутата, боєприпас потрапив у дерево, а воно вже завдавало поранень херсонцям, які перебували на зупинці.
- Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, протягом доби на території Херсонської області постраждали 25 людей. На жаль, також відомо про двох загиблих.