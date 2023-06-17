Самі не знають, куди занесло міни: чи вдасться окупантам на Півдні повернутися на позиції

Рівень води на Півдні знижується щодня. Підтопленими залишається 11 населених пунктів Херсонської області та 9 – Миколаївської. Вода відходить і на лівому березі Дніпра. Росіяни намагаються просунутись на позиції, щоб повернути втрачені кілометри та щільніше обстрілювати, однак їм це не вдасться.

Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, підрив Каховської ГЕС, який влаштували окупанти, нашкодив і їм самим.

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"Позатоплювало позиції, позносило зокрема дуже багато озброєння, техніки, боєприпасів, обладнання різного ступеню, навіть радіоелектронного спостереження і так далі. Тому повноцінно повернутися на позиції не дозволять наслідки стихії та Сили оборони", – пояснила речниця.

Ускладнене просування росіян

Наталія Гуменюк зазначила, що просування загарбників також ускладнюють мінно-вибухові загородження, які вони виставили. Ворог сам не знає, куди вода занесла ці міни.

Вони зараз навіть самі не знають, де ці міни розташовані, як і куди їх перекинуло. Тому на території зараз проводиться, за нашими спостереженнями, робота зі з'ясування обставин і вихід мінно-саперних підрозділів, щоб перевірити, куди можна повертатися, а де це небезпечно,

– розповіла вона.

Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Окупанти збільшили обстріли

Керівниця пресцентру Сил охорони і оборони підкреслила, що Росія збільшила обстріли, зокрема нічні, та підвищила гучність. У п'ятницю, 16 червня, вони атакували Херсон.

"Досить вони часто використовують безпілотники типу "Ланцет", щоб завдавати ударів на різних напрямках. Зокрема, окупанти тяжіють до Бериславського району. Там певний час нема активності авіації, але вони все одно продовжують тероризувати з повітря", – зауважила Гуменюк.

Росія 16 червня атакувала Херсон та область