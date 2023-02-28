Хочуть тікати: навіщо росіяни обстрілюють окуповане лівобережжя Херсонщини

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення на Херсонщині. Росіяни системно завдають ударів по звільненому правобережжю області.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, протягом минулої доби окупанти здійснили понад 120 обстрілів різних населених пунктів на Херсонщині.

Дивіться також Кремль вже готує росіян до втечі з території України, – полковник ЗСУ

Найбільше від ударів ворога потерпає Херсон та Антонівка, яка розташована поруч.

Але вогневе ураження ворога досягає аж до Чорнобаївки. Тобто росіяни обстрілюють не тільки безпосередньо прибережні населені пункти,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, протягом минулої доби внаслідок обстрілів ворога отримали поранення 3 цивільних. Їм надали медичну допомогу.

Виправдання для колаборантів

Водночас російські загарбники відкривають вогонь і по населених пунктах на лівобережжі Херсонщини, які перебувають під окупацією. Зокрема, росіяни завдають ударів по місту Олешки. А потім цинічно брешуть, що ці удари нібито – справа рук ЗСУ.

"Росіяни проводять комплексну роботу. Мета ворога багатошарова. Але одне з головних завдань – створити виправдання для колабораційної влади, яка вишукує аргументи для того, щоб евакуюватися самій", – розповіла речниця ОК "Південь".

Наталія Гуменюк розповіла про бої за Кінбурнську косу: дивіться відео

Росіяни хочуть втекти ближче до Криму

Самі російські військові також не можуть почуватися у безпеці на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

"Окупанти усвідомлюють, що рух спротиву виявляє їхні позиції та місця базування. Сили оборони про них знають, тому росіяни й намагаються ховатися серед місцевого населення, адже усвідомлюють, що ЗСУ не б'ють по місцевих", – зазначила Гуменюк.

За її словами, російські загарбники намагаються виправдати перед своїм військово-політичним керівництвом потребу виїхати з лівого берега Херсонської області.

Росіяни поступово вивозять свої речі, членів родин і намагаються й самі евакуюватися глибше у сторону Криму. Вони усвідомлюють, що наша бойова робота і вогневий контроль у бік Олешок, Нової Каховки, Козачих Лагерів досить потужні та ефективні,

– сказала Гуменюк.

Вона додала, що загарбники чудово розуміють: їхні місця розташування можуть бути уражені будь-якої миті.

Квиток в один кінець для окупантів

Також ворог продовжує обстрілювати південь Миколаївської області.

"Однак обстріли стали значно рідшими та менш інтенсивними. Адже та частина Кінбурнської коси, що належить до Миколаївської області й звідки зазвичай веде вогонь ворог, більше характеризується як "сіра зона", – повідомила речниця ОК "Південь".

Як пояснила Гуменюк, ворог лише час від часу може перекидати свої артилерійські та мінометні установки на Кінбурнську косу для того, щоб завдати удару.

Але навіть серед самих окупантів цю дорогу охрестили як "квиток в один кінець". Вони знають, що перший же постріл виявляє їхню позицію для нас, і ми можемо завдати удару у відповідь,

– зазначила речниця ОК "Південь".

ЗСУ продовжують завдавати ударів по техніці ворога. Однак це ускладнюється тим, що росіяни ховаються за мирним населенням, яке ще залишається у населених пунктах на Кінбурнській косі.

Ворог тероризує морські транспортні шляхи

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня також розповіла, що російські загарбники намагаються тероризувати морські транспортні шляхи. Росіяни системно обстрілюють:

акваторію Очаківського порту,

акваторію Дніпровсько-Бузького лимана;

узбережжя Очаківської та Куцурубської громад на Миколаївщині.

"Обстрілюючи саме узбережжя, росіяни сподіваються, що таким чином вони знищать наші спостережні пости, за допомогою яких ми можемо виявляти їх позиції на Кінбурнській косі", – пояснила Гуменюк.

Що ще відбувається на Півдні України: коротко