Кидають на штурми найвідчайдушніших: які підрозділи Росія зосередила біля Часового Яру

Зараз важкі бої тривають на напрямку Часового Яру. Російські пропагандисти вихваляються, що на цій ділянці фронту воюють нібито "дуже вмотивовані" та "добре оснащені" військові.

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко сказав 24 Каналу, що поблизу міста працюють російські повітряно-десантні війська, які вважаються "найпідготовленішими" в Росії. Раніше повідомлялось, що росіяни зосередили поблизу Часова Яру приблизно 25 тисяч особового складу.

Важливо Питання часу, коли Часів Яр впаде так само як Авдіївка, – представник ГУР

Намагаються робити штурмові прориви

Офіцер наголосив, що ці підрозділи комплектувалися "кращими з гірших". Крім того, зараз в районі Часового Яру зосередили загони "Шторм V" та "Шторм Z".

Це "штурмове м'ясо", якого не шкода. Росіяни ними намагаються робити штурмові прориви, якщо це можливо,

– пояснив майор НГУ.

Безпосередньо на районі оборони бригади "Рубіж", за його словами, також є ці підрозділи. Вони працюють там постійно.

"Шторм V" та "Шторм Z" виявляють себе через свою "тактику". Взагалі здається, що в цих підрозділах – якісь "безбашені" люди. Ніби в них іншого виходу немає і вони просто йдуть "на забій". Тому буде правильніше сказати, що це не "найпідготовленіші", а скоріш найвідчайдушніші війська", – наголосив Дмитро Кожубенко.

Підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V" "Шторм Z" з самого початку, у квітні 2023 року, формувалися з російських засуджених. Проте за повідомленням американського Інституту вивчення війни, у серпні 2023-го ці загони припинили наповнювати ув'язненими, і почали вербувати нових засуджених для підрозділів "Шторм Z" з самого початку, у квітні 2023 року, формувалися з російських засуджених. Проте за повідомленням американського Інституту вивчення війни, у серпні 2023-го ці загони припинили наповнювати ув'язненими, і почали вербувати нових засуджених для підрозділів "Шторм V" . Водночас бійці у нових загонах мають інші умови контракту, ніж у "Шторм Z". Раніше в'язні погоджувались йти на війну через те, що їх мали помилувати, а їхній контракт тривав 6 місяців. До "Шторм V" приймають на умовах, в яких не передбачене помилування, а контракти – до кінця так званої "СВО".

Що відбувається в Часовому Яру: дивіться на карті

Яка ситуація в районі Часового Яру