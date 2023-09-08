У противника є план, – Євлаш назвав напрямок, на якому ворог хоче прорвати українську оборону

Окупанти продовжують атакувальні дії в районі Новоєгорівки Сватівського району на Луганщині. Вони навіть кидають свої танки Т-90М "Прорив", щоб окупувати панівну висоту поблизу цього населеного пункту.

Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зазначивши, що всі намагання противника порвати нашу оборону не мають успіху. А ось окупанти втрачають щодня десятки одиниць своєї техніки та велику кількість живої сили.

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ЗСУ міцно тримає оборону

Поки тримається гарна тепла погода ворог намагається залучити всі свої резерви, щоб увійти в зимовий сезон на вигідних позиціях.

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У противника є план прорвати українську оборону саме на цьому напрямку. А потім якнайшвидше почати рух до річки Оскіл, щоб розрізати нашу сухопутну компоненту в району населеного пункту Борова,

– зазначив Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Ворог намагається прорвати українську оборону поблизу Сватового: дивіться відео

Однак українські інженерно-саперні війська дуже грамотно розробляють там мінно-вибухові загородження, які росіянам буде дуже складно подолати. До того ж на цій ділянці дуже грамотно працює наша артилерія, оператори безпілотних літальних апаратів.

"Ворог також застосовує там свої танки "аналогов нєт" Т-90М "Прорив", важкі огнеметні системи "Сонцепьок". Але наші оператори FPV-дронів ефективно влучають в коштовну техніку ворога й вона дуже добре горить. Наприклад, ТОС-1А вартує понад 10 мільйонів доларів", – наголосив Ілля Євлаш.

"Сонцепьок" ТОС-1А є важкою вогнеметною системою, створеною на базі танка Т-90С, що має призначення виводити з ладу озброєння та техніку. Для стрільби з системи застосовуються некеровані реактивні снаряди у термобаричному спорядженні. Саме термобаричні боєприпаси підвищеної потужності високою температурою та підвищеним тиском можуть ліквідувати цілі навіть в укриттях.

Окупанти продовжують зазнавати втрат