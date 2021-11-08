Ситуація покращується: яка область першою може вийти з червоної зони

Наразі у червоній зоні перебувають 17 областей. Першою звідти може вийти Херсонщина.

Динаміка у регіоні покращується. Це обговорили на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського

До речі У Черкасах з 15 листопада можуть запровадити червону зону

Яка ситуація на Херсонщині

Регіон першим потрапив до червоної зони карантину. Суворі обмеження діють на Херсонщині з 15 жовтня. Все через складну ситуацію з коронавірусом. Наприклад, брак ліжок у лікарнях.

За добу 7 листопада у Херсонській області виявили 383 інфікованих.

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