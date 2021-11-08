Ситуація покращується: яка область першою може вийти з червоної зони
8 листопада 2021 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Наразі у червоній зоні перебувають 17 областей. Першою звідти може вийти Херсонщина.
Динаміка у регіоні покращується. Це обговорили на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського
До речі У Черкасах з 15 листопада можуть запровадити червону зону
Яка ситуація на Херсонщині
Регіон першим потрапив до червоної зони карантину. Суворі обмеження діють на Херсонщині з 15 жовтня. Все через складну ситуацію з коронавірусом. Наприклад, брак ліжок у лікарнях.
За добу 7 листопада у Херсонській області виявили 383 інфікованих.
Коронавірус в Україні: головне
- Впродовж минулої доби в Україні виявили 13 068 випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізували 3 532 людини.
- Від початку пандемії у нас зареєстрували 3 088 501 випадок захворювання. Станом на 8 листопада одужало – 2 520 956 людей. Від ускладнень коронавірусу померли 72 557 жителів.
- Від початку кампанії вакцинації одну дозу щеплення отримали 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини
- З 8 листопада в Україні набуває чинності постанова Кабміну про обов'язкову імунізацію деяких верств населення. Тому усіх невакцинованих держслужбовців і вчителів усунуть від роботи без збереження зарплати.