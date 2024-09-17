Після паузи росіяни знову взялися за Покровськ: детальний огляд фронту від OSINT-аналітика

Противник останні тижні призупинив просування на Покровському напрямку. Однак після невеликої паузи відновив тиск своїх військ в районі міста Покровськ. Також складна ситуація поблизу Курахового та Вугледара.

Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що останнім часом противник реалізує невеликий оперативний задум, який підштовхує ЗСУ відводити свої сили. Також росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську.

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Ворог кидає всі ресурси

"Росіяни після певної паузи, яка тривала приблизно 7 – 10 днів, почали знову атакувати саме в бік Покровська", – наголосив військовий оглядач.

Якщо раніше ворог переміщався лише в бік Селидового, Курахового, то зараз він просувається поблизу Новогродівки, Лисівки. Саме там тривають серйозні штурмові дії.

Водночас важка ситуація в Українську, який майже повністю окупований. Зараз Збройні Сили України обороняють терикон, який розташований трохи західніше міста.

Також українські сили стримують ворога поблизу Желанного Другого, адже там доволі складна ситуація з рельєфом. Желанне Перше вже майже окуповане, тому що поблизу річки Вовча тримати оборону дуже складно,

– зауважив він.

В умовному трикутнику – між Красногорівкою, Желанним Першим і Галицинівкою – українські сили, за його словами, перебувають у напівоточенні. Звідти, на жаль, виводиться український гарнізон, тому що рельєф місцевості значно ускладнює оборону.

Саме на цей напрямок ворог кидає всі ресурси, щоб рухатись – з одного боку – з півночі, з Українська, на південь, а також з Красногорівки в бік Гострого. Водночас з Українська, у бік терикона – на захід, і на південь – у напрямку Гірника,

– відзначив OSINT-аналітик.

Росіяни намагаються замкнути в оточенні українські сили, які досі перебувають поблизу Галицинівки. Вони вчиняють спроби зробити оперативне оточення, тому що за останній час ворог мав успіхи тільки завдяки постійному витісненню українських сил постійними дрібними тактичними діями.

"Водночас ЗСУ певними ресурсами будуть посилювати цей напрямок, як це відбулося з Селидовим, коли ворог вже зайшов у місто, але після того прибув підрозділ Збройних Сил України і зміг росіян звідти вибити", – наголосив він.

Обороняють серйозні підрозділи

Також складна ситуація поблизу Курахового та Вугледара. Ворог має намір взяти їх в кільце, обійшовши з півночі Курахове, і Вугледар – з двох боків.

До Курахового росіяни рухаються через Гостре, а також Гірник, де зараз лінія фронту проходить по межі міста.

У Вугледарі ворог, на жаль, має успіхи, зокрема поблизу шахти "Південнодонбаська" – північніше міста. Росіяни впродовж кількох діб значно просунулись та імовірно повністю її окупували,

– припустив Віталій Кононученко.

Проте, на його думку, не можна стверджувати, що цей напрямок втрачений. Зараз там обороняються доволі серйозні українські підрозділи: 72, 79 та 68 бригади. Це дуже досвідчені та підготовлені сили, які всіма можливими засобами стримують ворога.

Все залежатиме від того, наскільки якісним буде постачання їм боєприпасів, наскільки в них вистачить людського ресурсу, чи правильно будуть перерозподілені сили на цей напрямок,

– підкреслив він.

Важливо! Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що на південному фланзі Покровського напрямку відбувається гальмування. Це стримує процес підготовки умов для наступу на Покровськ – в майбутньому. Він припустив, що друга хвиля інтенсивних наступальних дій буде в жовтні 2024 року.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті