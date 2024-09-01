ЗСУ перейдуть до контратак: Маломуж оцінив, скільки триватиме важка ситуація біля Покровська

Росіяни в останні дні продовжують активно просуватись на Покровському напрямку. Наразі там тривають вирішальні бої.

Про це 24 Каналу розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що українським захисникам доведеться найближчим часом міцно тримати позиції та, можливо, маневрувати. Також британська розвідка вважає, що невдовзі ворог сповільнить своє просування, коли почне рухатись у житлових забудовах міста.

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Це дозволить розбалансувати сили ворога

Для того, щоб стримати просування росіян, українському командуванню доводиться ухвалювати нестандартні рішення щодо ліквідації наступального потенціалу ворога.

Українські сили, на думку Маломужа, мають завдавати по росіянах ударів з флангів.

Це нестандартні рішення, про які говорив Сирський. Там, де ворог намагається оточити наші сили, готуються українські спецпідрозділи, щоб завдати йому удар по тилах. Такі удари дезорієнтують противника, як це відбулось на Курщині. У такий спосіб ЗСУ ліквідовуватимуть війська ворога, які він кидає на забій,

– наголосив він.

Водночас росіяни виконують вказівку Владіміра Путіна, не відволікаючись на інші напрямки фронту, просуватись на Покровському, Торецькому, Краматорському напрямках, щоб завоювати цілком Донецьку область.

Противник усіма способами намагається виконати наказ Путіна, але росіянам це не вдається. Саме тому ворог зазнає величезних втрат серед військових частин, які мають досвід бойових дій. Тепер росіяни підтягують туди необстріляні війська,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Також Путін, на його думку, втрачає свій авторитет, адже не може відстояти російські території у Курській області. Він не дає команди знімати війська з основних стратегічних напрямків та направляти їх на Курщину.

Це може призвести до того, що українські сили не тільки утримуватимуть ситуацію на Курському напрямку, але й завдадуть ударів на інших ділянках фронту, де ворог їх не очікує. Ця стратегія, як він вважає, дозволить розбалансувати ворога як в Росії, так і на окупованих територіях.

"Тому тримаємо позиції на Покровському напрямку. Ще буде важко декілька тижнів, а в перспективі ворог не має потужних резервів для наступу. Тоді українські сили перейдуть від активної оборони до контратак, а згодом – до наступальних операцій, якщо не в цьому секторі, так в інших", – зауважив Микола Маломуж.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті