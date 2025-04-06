Росіяни змінили тактику на ключовому Покровському напрямку і мають серйозну проблему

Противник просувається на кількох напрямках фронту. Найпріоритетнішою для них залишається Донецька область.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що ключем до операції на Донбасі для ворога був і є Покровський напрямок. Також у Центру протидії дезінформації зазначили, що противник зараз здійснює розвідку боєм на декількох напрямках, а свій головний ривок "з більшою інтенсивністю піхотних штурмів" планує на травень.

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Замисли противника не міняються

Лакійчук наголосив, що Покровськ з трьох сторін охоплюється росіянами – з півдня, з південного заходу та з північного сходу. Водночас виступ противника на Покровськ з заходу піддається потужному впливу Збройних Сил України.

Окупанти припускають, що там вони не матимуть особливого успіху, тому повертаються до тактики, яку використовували ще декілька місяців тому, намагаючись перерізати дорогу Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська,

– зазначив він.

Ворог здійснює спроби зробити це, але українські сили відтіснили його від траси. Проте загроза, за його словами, залишається.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Також на півдні, на Новопавлівському напрямку, ситуація залишається важкою. Тривають бої за Константинополь.

Імовірно ворог зможе ще просунутись. Найгірший варіант, який можливий, його вихід на рубіж Багатиря – Олексіївки з заходу і з півдня. Тому що тиск тут продовжується,

– підкреслив керівник безпекових програм.

На Торецькому напрямку, окрім фронтальних боїв безпосередньо в місті, особливе занепокоєння, на його думку, викликають спроби прориву ворога на дузі між Покровськом і Торецьком.

Це, за словами Лакійчука, нова ділянка, і очевидно, що росіяни намагатимуться обійти Торецьк з флангу. І тут знову все впирається в трасу Покровськ – Костянтинівка. Дістатися до неї – одне з ключових завдань для противника, щоб розвинути успіх далі – на Костянтинівку та Дружківку.

На Лиманському напрямку росіяни впродовж кількох місяців намагалися прорватися в бік Лиману. Зараз вони змінили напрямок удару і частково спрямовували рух на північ і на північний захід.

Це спроба охоплюючого маневру, щоб обійти українські лінії оборони при збереженні єдиної цілісності стратегічної мети наступальної Донецької операції. Це Лиманський виступ, Сіверський виступ, удари з півдня, удари з півночі,

– відзначив він.

Тому замисли росіян не міняються, про це говорить характер їх дій, незалежно від результатів перемовин, – вони намагаються робити свою справу.

Проте наразі у них не вистачає резервів для завдання ударів, ведення бойових дій оперативно-стратегічного характеру на декількох ділянках,

– впевнений Павло Лакійчук.

Водночас росіяни мають серйозну проблему з поповненням резервів. Зокрема, вивільнити сили з Курського напрямку їм досі так і не вдалося.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни зазначили просування росіян на Торецькому напрямку – на північ від Торецька. А також на Покровському напрямку – в напрямку Солоного, на західних околицях якого ЗСУ завдали удару по ворогу, та у північній частині Шевченка.