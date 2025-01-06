Росіяни застосовують загрозливу тактику: експрацівник СБУ пояснив, яка небезпека біля Покровська

Російські війська продовжують просуватися на Донеччини. Особливо загрозлива ситуація створюється на Покровському напрямку, де ворог вдається до тактики, яку він використовував раніше під час захоплення населених пунктів.

Росіяни спрямовують свої зусилля на окупацію Покровська, але вони не йдуть у лобові атаки, а намагаються обійти місто з різних боків. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що ці дії противника є доволі небезпечними.

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Росіяни так вже вчиняли

"Це загрозлива тактика, проте вона не нова. Росія активно її відпрацювала та відточила, а зараз вдосконалює", – наголосив він.

Раніше ворог застосовував цю тактику, коли обходив Селидове, Вугледар, Курахівку, і зараз – Велику Новосілку, яку росіяни намагаються взяти в кліщі.

Для противника, за його словами, на Донеччині з 2024 року залишаються незмінними 2 великі стратегічні напрямки:

те, що залишилося від міста Курахове, де у ворога велике скупчення сил і там найбільша кількість боєзіткнень;

Покровськ.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

За словами ексспівробітник СБУ, якщо подивитись на мапу, то можна побачити, що росіяни намагаються обійти Покровськ зліва та перерізати дорогу, яка сполучається з Дніпропетровською областю.

А якщо подивитися ще масштабніше і простежити за напрямками руху російських військ, зокрема, на Часів Яр, то можна побачити, що ці напрямки мають об'єднатися приблизно в районі Дружківки. Росіяни спробують зробити велику дугу, і тоді декілька сотень, а може і тисяч, квадратних кілометрів території України, імовірно, опиниться у великому котлі,

– припустив Іван Ступак.

Це, на його думку, можливо, найбільш реальний варіант, який Росія спробує реалізувати.

Нагадаємо, що за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни не наважуються зайти безпосередньо у Покровськ, а пробують охопити його, тому що місто добре укріплено і його захищають підготовлені українські підрозділи. На його думку, якщо ворог "полізе" у міський бій у Покровську, його сил може не вистачити, адже він вже в'язне у міських боях у Торецьку, Часовому Ярі, Кураховому.