До 100 тисяч окупантів: де Росія концентрує сили

Після того як українські військові призупинили наступ росіян на Донеччині, ворог знову активізував свої дії на одному з напрямків в області. Саме там він концентрує до 100 тисяч своїх військових.

Ба більше, окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи українських військових. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що ЗСУ активно протидіють.

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Де ворог зосередив до 100 тисяч військових

За словами військового експерта, росіянам не вдалось окупувати Покровськ, адже Сили оборони України знищили велику кількість їхнього ресурсу – від особового складу до техніки. Після цього ворог зосередив свої сили в Курській та Бєлгородській областях, але зараз знову вернувся до Покровського напрямку.

Знову відновити наступ, зайти на фронт та завдавати ударів – затратно. Тому росіяни зараз перерізають логістичні шляхи і південніше від Покровська, і північніше (населений пункт Мирноград),

– пояснив він.

Саме на Покровському напрямку та поруч з ним окупанти сконцентрували до 100 тисяч своїх військових. Романенко зауважив, що ЗСУ вдається руйнувати реалізацію планів ворога.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Зараз ворог активно дії південніше від Покровська, а саме в районі Костянтинополя. Його захоплення може перерости в оперативний рівень просування противника в Дніпропетровську область.

До речі, Володимир Зеленський повідомив, що Владімір Путін готує новий наступ, зокрема, на Сумщині й Харківщині. Кремль планував зробити це раніше, але йому завадила операція ЗСУ на Курщині.