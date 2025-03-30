До 100 тисяч окупантів: де Росія концентрує сили
- Росія концентрує до 100 тисяч військових на Донеччині по одному з напрямків.
- Окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи українських військових, діючи на південь від Покровська та в районі Константинополя.
Після того як українські військові призупинили наступ росіян на Донеччині, ворог знову активізував свої дії на одному з напрямків в області. Саме там він концентрує до 100 тисяч своїх військових.
Ба більше, окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи українських військових. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що ЗСУ активно протидіють.
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Де ворог зосередив до 100 тисяч військових
За словами військового експерта, росіянам не вдалось окупувати Покровськ, адже Сили оборони України знищили велику кількість їхнього ресурсу – від особового складу до техніки. Після цього ворог зосередив свої сили в Курській та Бєлгородській областях, але зараз знову вернувся до Покровського напрямку.
Знову відновити наступ, зайти на фронт та завдавати ударів – затратно. Тому росіяни зараз перерізають логістичні шляхи і південніше від Покровська, і північніше (населений пункт Мирноград),
– пояснив він.
Саме на Покровському напрямку та поруч з ним окупанти сконцентрували до 100 тисяч своїх військових. Романенко зауважив, що ЗСУ вдається руйнувати реалізацію планів ворога.
Покровський напрямок: дивіться на карті
Зараз ворог активно дії південніше від Покровська, а саме в районі Костянтинополя. Його захоплення може перерости в оперативний рівень просування противника в Дніпропетровську область.
До речі, Володимир Зеленський повідомив, що Владімір Путін готує новий наступ, зокрема, на Сумщині й Харківщині. Кремль планував зробити це раніше, але йому завадила операція ЗСУ на Курщині.