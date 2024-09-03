Йдеться не лише про Покровськ: військовий оглядач оцінив загрозу для напрямку

Якщо оборона Покровська буде підготовлена українським командуванням належним чином, то причин для того, що місто буде захоплене росіянами у вересні 2024 року, як про це пише The Telegraph, немає.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зазначивши, що ЗСУ треба діяти на зручніших територіях, зокрема в межах міської забудови. З його слів, війна показує, що навіть за наявності незначних ресурсів, саме в місті та на його околицях є можливість довго й успішно тримати оборону.

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Ситуація на Покровському напрямку вкрай складна

Шарп наголосив, що українському командуванню не вдається стабілізувати фронт на Покровському напрямку в широкому розумінні цього слова. Це можна було б зробити шляхом наявних резервів ЗСУ або у випадку, якби російська армія з певних причин різко зупинилася б.

Зробити це вона могла б, якби перекинула з Донеччини значну кількість військ на Курщину, або якби в Росії закінчився б ресурс для війни. Але зараз, зі слів військового оглядача, цього не фіксується.

Йдеться не лише про Покровськ і місто-супутник Мирноград, а про ширший напрям, південніше Покровська: Селидове, Українськ, Курахове, Вугледар. Загроза є практично всюди. Ці ділянки пов'язані. Якщо проблема виникає на одній ділянці, значить є загроза обходу іншої, оточення і розгрому на ній або ж загроза того, що доведеться терміново відступати звідти,

– озвучив Шарп.

На Покровському напрямку станом на ранок 3 вересня українські захисники відбили 56 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.