Дрони накрили увесь виступ: у росіян величезні проблеми на Покровському напрямку

Українські оператори FPV-дронів накрили увесь виступ на Покровському напрямку, що зупинило ворожий наступ. Військові знищують російську техніку на відстані до 18 кілометрів від лінії фронту, через що солдати змушені йти пішки на позиції.

Ворог несе на собі їжу, воду та боєприпаси, кілька разів на добу ховається від українських БпЛА, що призводить до виснаження. Дорога може займати більш як добу. Про це 24 Каналу повідомив військовий аналітик Ян Матвєєв, додавши, що сповільнити наступ окупантів також допомогли українські контратаки.

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Як оператори FPV-дронів створюють проблеми росіянам

Як зазначив військовий аналітик, українське командування направило на Покровський напрямок велику кількість операторів FPV-дронів, які ефективно накрили увесь виступ. Завдяки цьому наступ росіян став на "паузу", зокрема через знищену техніку, що перекрила дороги.

Армія може бути сильною лише тоді, коли є стабільне постачання боєприпасів, продуктів та води. Без цього, навіть за наявності великої кількості солдатів, просуватися вперед стає складно. Навпаки, якщо на передовій занадто багато військових, потрібно везти багато їжі. Тому проблеми виникають через надлишок солдатів,

– пояснив Матвєєв.

Варто також зауважити, що Росія не відмовилася від своєї тактики масових штурмів навіть заради захоплення 100 метрів. Для цього потрібна потужна логістика, зокрема підвезення нових підкріплень. Однак українські оператори FPV-дронів знищують ворожу техніку на відстані до 18 кілометрів від лінії фронту.

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Тому російським солдатам доводиться проходити цю відстань пішки, несучи на собі воду, їжу та боєприпаси. Це займає цілий день, а інколи й більше. Оскільки українські дрони постійно контролюють ситуацію, ворог змушений ховатися і перечікувати, якщо йому вдається вижити. Такі ситуації можуть повторюватися кілька разів.

Ці труднощі значно ускладнили ситуацію для російських підрозділів, що діють поблизу Котлиного та Удачного, де вони намагаються обійти Покровськ,

– підкреслив Ян Матвєєв.

Затримка в наступі противника також зумовлена українськими контратаками, під час яких вдалося, зокрема, звільнити село Піщане. Це не лише звільнення територій та вклинення у виступ, а й створення додаткової загрози для ворога. Російські командири розуміють, що якщо наші війська продовжать наступ у напрямку Піщаного і їх не зупинити, то вони зможуть перерізати їхні передові підрозділи, що вимагатиме перекидання підкріплень.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті