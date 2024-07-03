"Обнулили" 2 бригади Росії: у 47 ОМБр розповіли про тактику ворога на Покровському напрямку

На Покровському напрямку відбуваються найгарячіші бої. Окупанти постійно атакують. Попри шалені втрати окупантів у техніці їхня артилерія активно працює.

Покровський напрямок потребує більше уваги, а також додаткового забезпечення кількістю боєприпасів. Про це 24 Каналу повідомила речниця 47 ОМБр Анастасія Блищик.

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Тактика росіян змінюється

Анастасія Блищик зазначила, що застосування КАБів зменшилось. Однак побільшало ворожих FPV-дронів, що зараз стало неабиякою проблемою. Тактика загарбників – наразі вони штурмують переважно піхотою.

Коли за останній місяць ми бачимо на полі бою бронетехніку – це все-таки поодинокі випадки, тому що ця техніка у них просто закінчилася. Якщо зробити обліт з дрона, то можна побачити цілі кладовища знищеної бронетехніки. І це лише у смузі відповідальності 47-ї ОМБр,

– підкреслила вона.

Зараз тактика росіян змінюється. То вони штурмують малими групами, то великими групами кількістю 25 – 30 окупантів, ці групи йдуть просто одна за одною. У цьому випадку ворог просто хоче витіснити українських захисників кількістю.

Речниця розповіла, що 47 ОМБр перебуває на Покровському напрямку вже 8 місяців.

"За цей час вже щонайменше тричі бійці 47-ї окремої механізованої бригади обнулили дві ворожі бригади Росії, які просто виводили з нашого напрямку, оперативно поповнювали особовим складом і знову повертали сюди", – додала Блищик.