За Покровськ буде битва, – військовий експерт відповів, яке її значення для фронту

На Покровському напрямку складна ситуація. У російських окупантів є певні просування. Саме там ворог докладає чи не найбільших зусиль, тисне, використовуючи різні засоби.

Уже восени 2024 року може бути битва за Покровськ, яка визначатиме подальший розвиток та характер бойових дій. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Генеральна битва

Олександр Мусієнко зазначив, що загарбникам вдалося утримати певний темп. Українські захисники готуються зупинити цей наступ ворога на Покровському напрямку, який триває вже майже рік.

Там зараз чи не найбільша точка докладання зусиль ворога. Вони дуже потужно тиснуть, використовуючи різні засоби. Думаю, все одно за Покровськ буде битва. Це буде чи не генеральна битва уже цієї осені, яка й визначатиме подальший розвиток та характер бойових дій,

– припустив він.

Зауважимо, що протягом минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 55 ворожих штурмів у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.